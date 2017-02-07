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Во вторник, 7 февраля, новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов вручил верительные грамоты президенту Латвии Раймонду Вейонису. После торжественной церемонии состоялся разговор между главой государства и дипломатом.

Несмотря на различные позиции по важным вопросам международной политики, у Латвии и России есть возможности для расширения практического отраслевого сотрудничества. Об этом заявил президент Раймонд Вейонис.

Вейонис отметил, что Латвия и Россия являются соседями, поэтому для обеих стран взаимовыгодно развивать сотрудничество в культуре, торговле, транспорте, борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

В то же время Вейонис выразил озабоченность по поводу эскалации ситуации на востоке Украины и призвал Россию выполнять минские соглашения.

Президент и посол во время встречи согласились, что в следующем году необходимо актуализировать работу латвийско-российской межправительственной комиссии. Латвия обязалась в первом полугодии 2017 года организовать ее заседание.

Также Вейонис и Лукьянов положительно оценили работу комиссии по демаркации латвийско-российской границы, которая в прошлом году завершила процесс практической демаркации.

Напомним, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Латвийской Республике Евгений Лукьянов с супругой прибыли в Ригу 27 января.

Как ранее писал Mixnews.lv, 3 февраля состоялась первая встреча Лукьянов с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем.

Во время встречи Ринкевич отметил, что Россия - сосед Латвии, и хотя по ряду принципиальных вопросов у стран имеются расхождения, они готовы к сотрудничеству в тех сферах, которые способствуют практическому и отраслевому сотрудничеству, особенно в транспортной отрасли, области культуры, вопросах демаркации границы, нелегальной миграции и борьбы с организованной преступностью.

Стороны сошлись во мнении о необходимости продолжать работу над планом сотрудничества латвийского и российского МИД на следующий период.

Предыдущий посол России Александр Вешняков работал в Латвии с февраля 2008 года.