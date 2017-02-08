В Латвию прибывают американские танки (+ОПРОС) (12)
Для укрепления безопасности в Латвию в среду и четверг будет доставлена американская бронетехника, в том числе 15 танков M1 Abrams и шесть боевых машин Bradley, сообщили в Министерстве обороны.
В Латвию прибудет бронетехника 1-го батальона 68-го полка 3-й бригады 4-й пехотной дивизии США.
Напомним, как уже пиcал Mixnews, 2 февраля в Латвию прибыли 25 военнослужащих 3-й бронетанковой бригадной боевой группы армии США, а 5 февраля - еще 225 американских военнослужащих.
Это следующее подразделение для ротации в рамках операции Atlantic Resolve. Американцы будут работать и тренироваться вместе с латвийскими солдатами.
Как ранее сообщил пресс-секретарь Минобороны Каспар Галкин, прибывшие военнослужащие сменили солдат 173-й бригады и будут находиться в Латвии до прибытия возглавляемого Канадой международного батальона НАТО.
Они думают, что пара сотен танков напугает Россию (из этого количества на ходу только половина). Гитлер в июне 1941 собрал группировку в несколько сотен раз больше, и все равно отгреб.
История ничему не учит некоторых, особенно шавок.