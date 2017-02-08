В Латвию прибывают американские танки (+ОПРОС) (12)

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Политика | 8 февраля 2017 года, 07:57

Для укрепления безопасности в Латвию в среду и четверг будет доставлена американская бронетехника, в том числе 15 танков M1 Abrams и шесть боевых машин Bradley, сообщили в Министерстве обороны.

В Латвию прибудет бронетехника 1-го батальона 68-го полка 3-й бригады 4-й пехотной дивизии США.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, 2 февраля в Латвию прибыли 25 военнослужащих 3-й бронетанковой бригадной боевой группы армии США, а 5 февраля - еще 225 американских военнослужащих.

Это следующее подразделение для ротации в рамках операции Atlantic Resolve. Американцы будут работать и тренироваться вместе с латвийскими солдатами.

Как ранее сообщил пресс-секретарь Минобороны Каспар Галкин, прибывшие военнослужащие сменили солдат 173-й бригады и будут находиться в Латвии до прибытия возглавляемого Канадой международного батальона НАТО.

Комментарии 12
Che1 час назад
250 военных!! От кого они могут защитить нашу страну?? Помоему это охрана правительства от народа. Ааа нет. Лучше вот так- это чтобы последнии жители латвии не разбежались.:)
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Tron1 час назад
Ну все, теперь Россию победим! ))))
Они думают, что пара сотен танков напугает Россию (из этого количества на ходу только половина). Гитлер в июне 1941 собрал группировку в несколько сотен раз больше, и все равно отгреб.
История ничему не учит некоторых, особенно шавок.
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Пацифист46 минут назад
Странно, мне всегда казалось, что танки - это орудие нападения, а не защиты.
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