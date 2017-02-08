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Ответы Службы государственных доходов (СГД) на вопросы налогоплательщиков часто слишком сложны, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении генеральный директор СГД Илзе Цируле.

"Должна сказать, что я сама часто не понимаю те письма, которые сотрудники СГД пишут клиентам", - призналась Цируле, отметив, что ответы налоговой службы слишком длинные и сложные.

Она также отметила, что от предпринимателей часто слышны жалобы о том, что в налоговой сфере сложно ориентироваться, поэтому СГД должна быть очень отзывчивой. "Почти как няня, которая вынянчивает из маленького предприятия крупного налогоплательщика", - сказала Цируле.

По ее словам, количество налоговых аудитов на предприятиях сравнительно невелико, потому что СГД больше ориентируется на консультирование и тематические проверки. Также, по мнению главы СГД, нужно работать над тем, чтобы коммуникация СГД с клиентами была проще.