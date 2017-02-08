Глава СГД: я сама часто не понимаю, что мы пишем клиентам (4)

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Политика | 8 февраля 2017 года, 10:26

Ответы Службы государственных доходов (СГД) на вопросы налогоплательщиков часто слишком сложны, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении генеральный директор СГД Илзе Цируле.

"Должна сказать, что я сама часто не понимаю те письма, которые сотрудники СГД пишут клиентам", - призналась Цируле, отметив, что ответы налоговой службы слишком длинные и сложные.

Она также отметила, что от предпринимателей часто слышны жалобы о том, что в налоговой сфере сложно ориентироваться, поэтому СГД должна быть очень отзывчивой. "Почти как няня, которая вынянчивает из маленького предприятия крупного налогоплательщика", - сказала Цируле.

По ее словам, количество налоговых аудитов на предприятиях сравнительно невелико, потому что СГД больше ориентируется на консультирование и тематические проверки. Также, по мнению главы СГД, нужно работать над тем, чтобы коммуникация СГД с клиентами была проще.

Комментарии 4
Владислав Астратьев57 минут назад
Если не понимаете что пишут ваши сотрудники то какая вы глава это ещё доказывает что вы занимаете место по блату!!!
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фу2 часа назад
Какие аудиты ? Стукачи вот это Сила !
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каджич43 минуты назад
Давно понял.что это рекетотдел местного режимчика.Никакой объективности.логики в действиях.Решения о "штрафах" принимаются исключительно пэтэушницами-теоретиками и с использовании "окон" в законах.учтиво созданных кликой режима для обирания и грабежа местного бизнеса.Чиполлиния.Где есть все из этого произведения.ни отнять.ни прибавить.
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