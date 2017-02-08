ЕС отказался от идеи создавать свою армию (+ОПРОС) (4)

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Политика | 8 февраля 2017 года, 21:40

У Евросоюза нет амбиций создавать свои вооруженные силы. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел в интервью, опубликованном на сайте пражской газеты Hospodařské noviny.

"Речь идет о развитии сотрудничества в рамках повышения обороноспособности в условиях нынешних и будущих угроз. НАТО и Евросоюз при этом тесно сотрудничают и стремятся координировать свои усилия", — прокомментировал он заявления ряда европейских политиков о необходимости создания вооруженных сил Европейского союза.

Добавим, Министерство обороны Латвии также склоняется к тому, чтобы не поддерживать создание бригады вооруженных сил Балтийских государств численностью в несколько тысяч военнослужащих.

Сотрудничество стран Балтии в области обороны было темой сегодняшнего заседания подкомиссии Сейма.

Как отметил член подкомиссии депутат Янис Адамсонс, "создание Балтийской бригады как подразделения быстрого реагирования в Балтийском регионе - это будущее, которое мы должны понять уже снйчас".

При необходимости это подразделение численностью от 2000 до 3000 военнослужащих можно было бы использовать не только в странах Балтии, но и в других регионах, считает он.

Приглашенный на заседание представитель Минобороны Эдвард Селишка пояснил, что создание общего военного формирования не означает, что каждая страна должна назначить в него по одному батальону - сейчас обсуждается создание общей командной структуры, состоящей из офицеров трех стран Балтии.

Комментарии 4
Крик2 часа назад
Вопросы в опросе - дебилы формулировали???
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Garik1 час назад
...создание общего военного формирования не означает, что каждая страна должна назначить в него по одному батальону - сейчас обсуждается создание общей командной структуры, состоящей из офицеров трех стран Балтии... Бля - это КАК?! Рядовых-солдат не будет, а ОФИЦЕРЫ-КОМАНДУЮЩИЕ кого в атаки поведут? Оловянных солдатиков? Да уж - кухарки управляют государством, а дворники армией в нем!
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Крик1 час назад
Ну так в латвии адмиралы флота есть, а сам флот забыли построить, но пенсию тому самому "адмиралу" справаживают за деньги налогоплатильшиков, прям скажем царскую. Местные этносы - теже хохлы, у них даже одинаковые подходы на отжатие денег у народа и по одним и тем же методичкам учатся.
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