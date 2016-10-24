Президенты Литвы, Латвии и Эстонии планируют в феврале в Мюнхене встретиться с новым вице-президентом США Майком Пенсом.

"В ходе визита в Мюнхен планируется встреча президентов трех Балтийских государств с вице-президентом США", - проинформировала BNS пресс-служба президента Литвы Дали Грибаускайте.

Президентское ведомство не приводит больше никакой информации о планирующейся встрече. Встреча намечается в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить 17-19 февраля.

В условиях напряженности в связи с российской угрозой страны региона Балтийского моря стремятся получить заверения новой администрации США относительно обязательств в сфере обороны. У них вызвали обеспокоенность заявления президента США Дональда Трампа об "отжившем" НАТО и утверждения о том, что решения о защите союзников по блоку он будет принимать только после того, как взвесит, выполняют ли они свои обязательства.