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Депутат Европейского парламента Ивета Григуле решила покинуть ряды Крестьянского союза Латвии (КСЛ). Об этом сообщает агентство LETA.

"Я написала заявление о выходе из КСЛ", — сказала в среду вечером евродепутат, пообещав прокомментировать свое решение в четверг.

Григуле добавила, что, возможно, ее выход из партии улучшит рейтинги КСЛ и правительства в целом.

Как рассказал председатель КСЛ Аугустс Бригманис, он получил от Григуле сообщение о том, что она отправила заявление о выходе из союза генсекретарю КСЛ Артуру Граудиньшу. По его словам, в среду состоялось заседание правления партии, на котором обсуждалось будущее евродепутата в рядах КСЛ. Утвердить выход Григуле из партии планируется на следующем заседании, 17 февраля.

Как сообщалось, глава КСЛ Аугустс Бригманис ранее заявил, что Григуле должна выйти из партии. По мнению Бригманиса, к этому вынуждает поведение Григуле.

"Я позвонил ей и сказал, что было бы хорошо, если бы она сама вышла из партии. Вокруг этого [голосования Григуле в ЕП по вопросу о российской пропаганде] поднялся такой ажиотаж, что мы считаем это логическим шагом", — заявил политик LTV.

Сама Григуле этот разговор передала иначе: "Он меня спросил, не устала ли я и не хочу ли выйти из партии, сняв с себя внимание. Я ответила господину Бригманису, что не устала".

В конце ноября премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) призвал КСЛ дать оценку действиям Григуле, которая в Европарламенте проголосовала против резолюции о российской пропаганде и пропаганде исламских террористических группировок. Против резолюции голосовали также латвийские евродепутаты Андрей Мамыкин ("Согласие") и Татьяна Жданок (Русский союз Латвии).

"Поступок Иветы Григуле — сознательный или некомпетентный — противоречит интересам нашего государства", — заявил тогда Кучинскис.

Сама Григуле пояснила, что проголосовала так по нескольким причинам: "Тогда, когда Европарламент будет достаточно смелым, чтобы посмотреть в глаза реальности, когда перестанет применять двойные стандарты по различным вопросам и в отношении различных стран, когда появится декларация о совершенных США "добрых делах" и о "подвигах" крупных держав Европейского союза, когда Европарламент, наконец, поддержит запрет заниматься в ЕС торговлей оружием, в том числе с различными вовлеченными в конфликты третьими странами, тогда я поддержу такую декларацию".