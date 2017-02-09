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Доверие правительству Мариса Кучинскиса (СЗК) меньше, чем правительству Лаймдоты Страуюмы ("Единство") в самой низшей точке, и это пугает, заявила на телеканале LNT руководитель фракции "Единства" Солвита Аболтиня, оценивая первый год работы правительства Кучинскиса.

Она считает самым большим достижением этого правительства реформы в образовании, а крупнейшей ошибкой - принятие бюджета 2017 года.

По мнению Аболтини, реформы в образовании идут тяжело, потому что общество ждет их, но не готово принять. В коалиции также нет единодушной поддержки действиям министра образования Карлиса Шадурскиса.

По мнению Аболтини, реформы в здравоохранении идут слишком медленно и по ним нет никакой ясности.

"Единство" является сейчас в коалиции младшим братом, сказала она, добавив, что не считает распределение должностей в правительстве справедливым.