Аболтиня призналась, что напугана рейтингом правительства (3)

фото

Политика | 9 февраля 2017 года, 13:59

Доверие правительству Мариса Кучинскиса (СЗК) меньше, чем правительству Лаймдоты Страуюмы ("Единство") в самой низшей точке, и это пугает, заявила на телеканале LNT руководитель фракции "Единства" Солвита Аболтиня, оценивая первый год работы правительства Кучинскиса.

Она считает самым большим достижением этого правительства реформы в образовании, а крупнейшей ошибкой - принятие бюджета 2017 года.

По мнению Аболтини, реформы в образовании идут тяжело, потому что общество ждет их, но не готово принять. В коалиции также нет единодушной поддержки действиям министра образования Карлиса Шадурскиса.

По мнению Аболтини, реформы в здравоохранении идут слишком медленно и по ним нет никакой ясности.

"Единство" является сейчас в коалиции младшим братом, сказала она, добавив, что не считает распределение должностей в правительстве справедливым.

Комментарии 3
12341 час назад
Всем насрать чего там эта нац озабоченная воровка боится!
1
Ответить
Чук и Гек1 час назад
Намекает на свое премьерство? На наши радости от этого?Разумеется, с однопартийцем Абу в роли министра обороны (евойная женушка все одно все ходы-выходы познала уже). Или министра культуры? Ему же все равно - как и многим другим. Должность подавай! Креслице. Потеплее которое.
Ответить
я тоже в печали1 час назад
Аболтиня сама скинула Стауюму с места премьера,а теперь в печали...Но отвечать за это ,как всегда, никто не будет.
Ответить