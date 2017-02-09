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Страны ЕС должны бороться с развернутой Россией кампанией дезинформации, уделять внимание улучшению качества жизни людей и стремиться к сильному и единому ЕС, заявил во время визита в Ригу президент Германии Йоахим Гаук.

Он отметил, что очень хорошо понимает обеспокоенность стран Балтии, в том числе в сфере безопасности. Гаук подтвердил, что Германия останется союзником стран Балтии. "Наша солидарность не ограничивается словами. Нам нужно вместе бороться с российской дезинформацией", - сказал президент Германии.

Он признал, что ЕС сегодня сталкивается с известными "проблемами единства". "Нам нужен сильный и единый ЕС, долгосрочное единомыслие о его будущем", - сказал Гаук, добавив, что страны ЕС должны быть готовы к компромиссам.

Президент Латвии Раймонд Вейонис больше говорил о безопасности в регионе, чем о единстве в ЕС, указав на важность решений Варшавского саммита и призвав активнее бороться с гибридной угрозой. Он подчеркнул, что Германия является одним из крупнейших партнеров стран Балтии не только в экономике, но и в сфере безопасности.

Президент Литвы Даля Грибаускайте поблагодарила Германию за решение стать руководящим государством в подразделении НАТО в Литве. "Германия полностью осознает общие обязательства", - сказала одна, добавив, что и США остаются надежным союзником по НАТО.

Странам Балтии нужно согласовать свои позиции, в том числе по выходу Великобритании из ЕС, добавила президент Литвы.

Повод выразить благодарность Германии использовала и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. "Мы можем гордиться тем, что в регионе Балтийского моря есть такая страна", - сказала она.