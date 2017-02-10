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В международной политике Россия в настоящее время пытается натравить всех друг на друга, заявила в интервью телеканалу LNT президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

По ее словам, Россия пытается повлиять на демократические процессы в разных странах, используя любые замеченные разногласия.

Кальюлайд считает, что пока Россия не начнет меняться изнутри, нет оснований ожидать, что западные страны возобновят налаживание с ней более тесных связей.

На вопрос о том, что для Европы и ее безопасности означает приход к власти в США Дональда Трампа, президент Эстонии напомнила, что он не первый президент США, администрация которого заявляет, что Европа сама должна больше делать для своей обороны. В этом смысле можно сказать, что ничего нового в позиции США нет.

Также Кальюлайд согласилась с мнением своего предшественника Тоомаса Хендрика Ильвеса том, что эстонцев, латышей и литовцев нельзя воспринимать как одно целое (балтов), но в то же время подчеркнула, что сотрудничать очень важно, поскольку это дает большие возможности в международной политике.

В том числе, по мнению Кальюлайд, важно как сотрудничество между Латвией, Литвой и Эстонией, так и между странами Балтии и Северной Европы.