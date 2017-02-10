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На следующей неделе с ознакомительным визитом в Сейме побывает новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов, который встретится с заместителем председателя Сейма Гундаром Даудзе. У спикера Инары Мурниеце (Visu Latvijai! – TB/LNNK) в этот день запланирована другая встреча - с послом Украины в Латвии Евгением Перебийнисом.

Иностранные послы, начиная работу в Латвии, как правило, совершают ознакомительные визиты к высшим должностным лицам государства. Так, Лукьянов уже встретился с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем и побывал с аккредитационным визитом у президента Раймонда Вейониса.

Теперь 14 февраля его примет Даудзе, а Мурниеце с Лукьяновым не встретится, так как у нее в этот день назначена встреча с послом Украины Евгением Перебийнисом.

Как пояснила пресс-секретарь Мурниеце Даце Балоде, встреча с Перебийнисом была запланирована у спикера давно, к тому же это его последний визит, так как посол заканчивает работу в Латвии.

По словам Балоде, порядок таков, что с послами в зависимости от графика работы встречается один из членов президиума Сейма. Регламент Сейма также предусматривает, что председатель и его заместители делят между собой работу.

С предыдущим послом России Александром Вешняковым, когда он вступал в должность в 2008 году, встречался тогдашний спикер Сейма Гундарс Даудзе. В 2010 году с ним встречалась сменившая Даудзе Солвита Аболтиня.

Добавим, Мурниеце в 2014 году заявила, что не может представить себе ситуацию, при которой она бы встретилась с российским послом, так как считает Россию государством-агрессором.