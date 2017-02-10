No sirds Latvijai назвала своего кандидата на пост мэра Риги (9)

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Политика | 10 февраля 2017 года, 11:43

Лидером списка партии No sirds Latvijai (NSL) на выборах в Риге будет предприниматель Диана Новицка, сообщила журналистам председатель партии Ингуна Судраба.

Также во главе списка NSL в столице будут директор 3-й Рижской государственной гимназии Андрис Приекулис и ассоциированный профессор Латвийского университета Дита Ниманте.

Партия впервые будет участвовать в выборах в местные органы власти. По данным опроса общественного мнения SKDS, рейтинг NSL в январе составил 1,9%.

Комментарии 9
Виталий1 час назад
А я буду за них голосовать! По списку более менее приличные люди. Хоть образование имеют по специальности. За Ушакова руки не подумается, тот все дворы ремонтирует, ремонтирует... 8 лет..
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Уася1 час назад
Тоже склоняюсь, чтобы проголосовать за эту партию. Дальше будет зависеть от программы партии.
Интересно, что Диана - русская, закончила Пушкинский лицей. Партия делает ставку на русских, недовольных Согласием. Это правильно.
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Циля52 минуты назад
Замечательно, что у рижан появилась возможность реального выбора, ибо за пустозвона Ушакова и согласосов голосовать больше не прилично (а раньше и сама голосовала и народ призывала), за других воров-аферистов из Ебинства, айваровских зелёных подстилок и безмозглых наци невозможно.
В этот раз проголосую за "No sirds Latvijai" с надеждой на лучшее в Риге. Желаю победы. И давайте народу больше информации о себе.

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