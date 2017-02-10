No sirds Latvijai назвала своего кандидата на пост мэра Риги (9)
Политика | 10 февраля 2017 года, 11:43
Лидером списка партии No sirds Latvijai (NSL) на выборах в Риге будет предприниматель Диана Новицка, сообщила журналистам председатель партии Ингуна Судраба.
Также во главе списка NSL в столице будут директор 3-й Рижской государственной гимназии Андрис Приекулис и ассоциированный профессор Латвийского университета Дита Ниманте.
Партия впервые будет участвовать в выборах в местные органы власти. По данным опроса общественного мнения SKDS, рейтинг NSL в январе составил 1,9%.
Интересно, что Диана - русская, закончила Пушкинский лицей. Партия делает ставку на русских, недовольных Согласием. Это правильно.
В этот раз проголосую за "No sirds Latvijai" с надеждой на лучшее в Риге. Желаю победы. И давайте народу больше информации о себе.