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Лидером списка партии No sirds Latvijai (NSL) на выборах в Риге будет предприниматель Диана Новицка, сообщила журналистам председатель партии Ингуна Судраба.

Также во главе списка NSL в столице будут директор 3-й Рижской государственной гимназии Андрис Приекулис и ассоциированный профессор Латвийского университета Дита Ниманте.

Партия впервые будет участвовать в выборах в местные органы власти. По данным опроса общественного мнения SKDS, рейтинг NSL в январе составил 1,9%.