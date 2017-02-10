Депутат бьет тревогу: Кенгуру может перестрелять Сейм (9)

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Политика | 10 февраля 2017 года, 11:50

Депутат Сейма Валдис Калнозолс обратился с просьбой к директору Бюро по защите Конституции Янису Майзитису с просьбой пересмотреть выводы Полиции безопасности, которая не нашла признаков преступления в записи, одобряющей идею "перестрелять депутатов Сейма", которую разместил в социальной сети Twitter некий пользователь под ником Kangarooo.

"Прошу оценить деятельность Полиции безопасности, которая поддерживает угрозы убить законно выбранных депутатов Сейма", - пишет Калнозолс в открытом письме Майзитису. Также депутат призывает провести мероприятия по защите жизни его самого и других народных избранников, чтобы не допустить свержения законной власти.

Ранее Полиция безопасности сообщила, что в ходе проведенного расследования был сделан вывод, что факт размещения конкретного комментария не содержит признаков реального злого умысла.

Напомним, что 28 ноября прошлого года некий Янис Цирулис под ником Kangarooo опубликовал в социальной сети Twitter следующий текст: "Может меня за это и посадят, но я одобряю эту идею, насчет Сейма. Если им наплевать на наши семьи, предков, родителей, детей, то и нам их не будет жалко!" Так он прокомментировал слова Андрея Элксниньша о том, что некоторых депутатов стоило "поставить к стенке". Сейчас аккаунт заблокирован и надпись недоступна для просмотра.

Комментарии 9
Игорь1 час назад
"Прошу оценить деятельность Полиции безопасности, которая поддерживает угрозы убить законно выбранных депутатов Сейма", законно выбранных?Ты серьезно?В Латвии все уже давно куплено и поделено между депутатами!Достаточно посмотреть например тот факт что почти вся страна против Министра образования Шадурсиса,но при этом он до сих пор министр,хоть и было собрано не так давно нужное количество подписей по поводу его отстранения от должности!В каком месте у нас честные выборы стесняюсь спросить?)))Ах да простите я забыл у вас депутатов,все таки своя Латвия в которой вы живете в отличии от простого народа!)))
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ди..53 минуты назад
Калнозолс, ты депутат незаконноизбраный, потому что половина страны лишены право голоса избирать таких как ты! И никакое НАТО, и ПБ не спасет от нашествия взбешеных кенгуру!
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Patriots1 час назад
этому камраду явно что то с тыквой,видели его выходки высоком доме,то физкультурой занимается,то лепит батву,надо делом заниматься а не клоунадой или цирк за 26 лет не уехал.
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