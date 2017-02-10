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Депутат Сейма Валдис Калнозолс обратился с просьбой к директору Бюро по защите Конституции Янису Майзитису с просьбой пересмотреть выводы Полиции безопасности, которая не нашла признаков преступления в записи, одобряющей идею "перестрелять депутатов Сейма", которую разместил в социальной сети Twitter некий пользователь под ником Kangarooo.

"Прошу оценить деятельность Полиции безопасности, которая поддерживает угрозы убить законно выбранных депутатов Сейма", - пишет Калнозолс в открытом письме Майзитису. Также депутат призывает провести мероприятия по защите жизни его самого и других народных избранников, чтобы не допустить свержения законной власти.

Ранее Полиция безопасности сообщила, что в ходе проведенного расследования был сделан вывод, что факт размещения конкретного комментария не содержит признаков реального злого умысла.

Напомним, что 28 ноября прошлого года некий Янис Цирулис под ником Kangarooo опубликовал в социальной сети Twitter следующий текст: "Может меня за это и посадят, но я одобряю эту идею, насчет Сейма. Если им наплевать на наши семьи, предков, родителей, детей, то и нам их не будет жалко!" Так он прокомментировал слова Андрея Элксниньша о том, что некоторых депутатов стоило "поставить к стенке". Сейчас аккаунт заблокирован и надпись недоступна для просмотра.