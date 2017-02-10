Президент Эстонии похвалила Латвию за низкие зарплаты (14)

фото

Политика | 10 февраля 2017 года, 14:12

У Латвии возможности иностранных инвестиций больше, потому что высокие зарплаты эстонцев не так интересны инвесторам. Об этом в эфире телеканала LNT заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает la.lv.

"Например, в Эстонии настолько высокий уровень средних доходов, что никто, скорее всего, не захочет строить там завод - попросту потому, что захотят сэкономить. Думаю, у вас в этом плане используется больше инвестиций", - сказала Кальюлайд.

фото

По ее мнению, Латвия использует свои возможности здесь и сейчас, тогда как Эстония вынуждена считаться с другими факторами, чтобы экономика росла.

"Я никогда не думала и не замечала, чтобы у Латвии дела шли хуже, чем в Эстонии. У государств разные циклы развития. Мы не одна и та же страна, и у каждой страны свои приоритеты на определенном отрезке времени", - сказала Кальюлайд.

фото

Свою страну и соседей она видит как две нации, которые успешно реформировались. Это, по ее словам, касается и Литвы, и Восточной Европы в целом. Говоря о сделанном за 25 лет, президент отметила, что сложно найти другую похожую историю успеха.

Керсти Кальюлайд стала президентом Эстонии 10 октября прошлого года.

Комментарии 14
ZWARG2 часа назад
вроде бы живём рядом, как бы соседи, но рассуждения девочки-припевочки о Латвии напоминает о том, что даже если тебя и избрали президентом, то необязательно говорить чушь и гордиться этим
Ответить
Sedna1 час назад
Например, в Эстонии настолько высокий уровень средних доходов, что никто, скорее всего, не захочет строить там завод - попросту потому, что захотят сэкономить.-------------------------------
Может, эта русофобка не знает, но еще 25 лет тому назад в Латвии уже были и заводы, и фабрики, и сельское и рыбное хозяйство и прочая, прочая. Но только таким же русофобам из Латвии это всё было не нужно. Теперь ждите идиётов, кто в вас вложится по новой. :))) ( ох, и тупые они, блин...)
1
Ответить
кот1 час назад
О чем раньше эта суфрожетка разглагольствовала?О дружбе прибалтийских государств!Радуется что латыши нищие.Видно люстра президентского замка упала на ее голову во время встречи.Ну и попутно зпдела остальных.
Ответить