Президент Эстонии похвалила Латвию за низкие зарплаты (14)
У Латвии возможности иностранных инвестиций больше, потому что высокие зарплаты эстонцев не так интересны инвесторам. Об этом в эфире телеканала LNT заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает la.lv.
"Например, в Эстонии настолько высокий уровень средних доходов, что никто, скорее всего, не захочет строить там завод - попросту потому, что захотят сэкономить. Думаю, у вас в этом плане используется больше инвестиций", - сказала Кальюлайд.
По ее мнению, Латвия использует свои возможности здесь и сейчас, тогда как Эстония вынуждена считаться с другими факторами, чтобы экономика росла.
"Я никогда не думала и не замечала, чтобы у Латвии дела шли хуже, чем в Эстонии. У государств разные циклы развития. Мы не одна и та же страна, и у каждой страны свои приоритеты на определенном отрезке времени", - сказала Кальюлайд.
Свою страну и соседей она видит как две нации, которые успешно реформировались. Это, по ее словам, касается и Литвы, и Восточной Европы в целом. Говоря о сделанном за 25 лет, президент отметила, что сложно найти другую похожую историю успеха.
Керсти Кальюлайд стала президентом Эстонии 10 октября прошлого года.
Может, эта русофобка не знает, но еще 25 лет тому назад в Латвии уже были и заводы, и фабрики, и сельское и рыбное хозяйство и прочая, прочая. Но только таким же русофобам из Латвии это всё было не нужно. Теперь ждите идиётов, кто в вас вложится по новой. :))) ( ох, и тупые они, блин...)