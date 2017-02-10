Политика |

Посол Украины в Латвии Евгений Перебийнис 10 февраля посетил Сейм Латвии по приглашению председателя комиссии по европейским делам Лолиты Чигане.

Во время встречи, на которой также присутствовал член парламента, председатель постоянной делегации Сейма в Парламентской ассамблее ОБСЕ Эдвинс Шноре, стороны определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества и подвели итоги сотрудничества с послом Украины, в связи с завершением его дипломатической миссии в Латвии.

Посол Евгений Перебийнис ознакомил латвийских парламентариев с ситуацией на востоке Украины и последствиями недавней эскалации военных действий в Авдеевке. В контексте важности евроатлантических связей для решения вызовов, которые стоят перед ЕС, посол проинформировал об интенсивных контактах украинской власти с новой администрацией США.

Во время встречи стороны согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и с необходимостью продолжить политическое давление на Россию со стороны международного сообщества с целью заставить это государство вернуться к выполнению своих обязательств в рамках Минского процесса и международного права.

"Россия должна почувствовать последствия нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины, поэтому международное сообщество и ЕС должны оставаться едиными в вопросе продолжения санкционного давления на РФ", - отметила Чигане.

Участники встречи также обсудили вопросы ведения Россией «агрессивной пропаганды» в отношении Украины и ЕС, в том числе фальсификации истории стран, в связи с чем Эдвин Шноре отметил важность донесения правдивой истории Латвии и Украины всему миру.