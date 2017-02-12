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Премьер-министр Марис Кучинскис и его Кабинет министров не являются "лучом света в темном царстве", заявил глава парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович, комментируя итоги первого года работы правительства.

"О многих реформах лишь заявлено, а реальных дел так и нет", - отметил он.

Говоря о проделанной правительством работе, Урбанович указал, что для Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) так и не найден начальник, а также нет ясности по поводу готовящихся изменений в налоговой политике, поскольку в отношении Службы госдоходов говорится лишь о сокращении числа сотрудников.

По его мнению, жителей Латвии приучают не ждать перемен.

"Я оптимист - надеюсь, правительству станет стыдно и министры начнут что-то реально делать", - сказал он.

Как сообщалось, 11 февраля кабинету министров, который возглавляет премьер-министр Марис Кучинскис, исполнился год. О проделанной за это время работе премьер отчитается на заседании правительства во вторник, 14 февраля.

Чтобы оценить проделанную за год работу, с начала января Кучинскис встречается с министрами и обсуждает выполнение плана действий правительства.

Сейм утвердил правительство Кучинскиса 11 февраля 2016 года.