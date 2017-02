Политика |

Латвийские должностные лица в социальных сетях поздравили Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента Германии.

"Поздравляю Ф.В. Штайнмайера с избранием на пост президента Германии и надеюсь на дальнейшее сотрудничество между нашими странами", - написал премьер-министр Марис Кучинскис на английском и латышском языках.

Apsveicu F. V. Šteinmeieru ar ievēlēšanu Vācijas prezidenta amatā un ceru uz tālāku sadarbību, lai stiprinātu Latvijas un Vācijas sadarbību! — Maris Kucinskis (@MarisKucinskis) February 12, 2017

Congratulations F.W. Steinmeier on your election as President of Germany-look forward to further strengthening of Latvia-Germany cooperation — Maris Kucinskis (@MarisKucinskis) February 12, 2017

На дальнейшее крепкое сотрудничество между Латвией и Германией выразил надежду и президент Раймонд Вейонис, написав свое поздравление для Штайнмайера на английском языке, а спикер Сейма Инара Мурниеце пожелала новоизбранному президенту ФРГ успехов в работе.

"Поздравляю новоизбранного президента Германии Ф.В. Штайнмайера, и желаю ему успехов в работе!", - написала Мурниеце на латышском и английском языках.

Congratulations and good luck to Frank-Walter #Steinmeier on his election as Federal President of Germany! — Ināra Mūrniece (@IMurniece) February 12, 2017

Также Штайнмайера поздравил и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Свое поздравление он написал на английском и на немецком языках.

"Поздравляю, господин президент! Мои искренние поздравления следующему президенту Германии - Франку-Вальтеру Штайнмайеру", - написал Ринкевич.

Herzlichen Glückwunsch, Herr Präsident! My sincere congratulations to Frank Walter #Steinmeier- next president of Germany — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 12, 2017

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в воскресенье бывший министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер был избран 12-м президентом страны. Он получил необходимую для победы поддержку более половины делегатов Федерального собрания - органа, который созывается специально для того, чтобы избрать главу государства.

Президент Германии в основном исполняет церемониальные функции, однако имеет большой моральный авторитет. 18 марта Штайнмайер сменит на посту президента Германии 77-летнего Йоахима Гаука. В прошлом году Гаук сообщил, что в силу возраста не будет претендовать на второй пятилетний срок.