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Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK приглашает молодежь поучаствовать в конкурсе творческих работ "Призывай должностных лиц говорить по-латышски!". Цель конкурса - укрепление употребления латышского языка как единственного государственного, сообщила пресс-секретарь партии Айга Айзпуриете.

Заявки принимаются до 1 марта. В конкурсе могут участвовать молодые люди в возрасте с 16 до 29 лет. Подать работу можно в одном из следующих форматов: эссе или открытое письмо должностному лицу, социальный плакат, видеоролик или аудиоматериал. Авторы 28 лучших работ будут награждены денежными премиями в размере от 50 до 300 евро, а их работы размещены в социальных сетях, обобщены в брошюрах и подарены должностным лицам. Идея проведения конкурса принадлежит сопредседателю VL-TB/LNNK Райвису Дзинтарсу.

"Будучи депутатом, я поклялся защищать латышский язык как единственный государственный. Каждый день я вижу, как многие государственные должностные лица подрывают роль латышского языка, разговаривая с местными СМИ на иностранном языке (по-русски). На мой взгляд, клятва, которую я дал, предусматривает, что с этим нельзя мириться. Организуя конкурс, хочу привлечь внимание общества и руководителей государства, заставить осознать, что латышский язык является языком не только этнических латышей, но и общим языком всех жителей Латвии, а официальное общение на русском языке является возвращением к традициям времен оккупации", - заявил Дзинтарс.

Напомним, как уже писал Mixnews, недавно молодежная организация объединения VL-TB/LNNK обратилась в Центр государственного языка с просьбой провести проверку знаний латышского языка на Центральном рынке Риги.