Литовскому ПБК запретили использовать имя Литвы за "дезинформацию" (6)
Литовское Министерство юстиции не разрешило Первому Балтийскому каналу (ПБК) использовать имя Литвы в программах "Lietuvos laikas" и "Литовское время", транслирующихся на литовском и русском языках.
Как сообщило ведомство, министр юстиции Милда Вайнюте приняла это решение с учетом выводов комиссии, предоставляющей разрешение на использование имени Литвы, а также информации, предоставленной Литовской комиссией по теле- и радио вещанию (ЛКТРВ). Согласно этой информации, зарегистрированный в Латвии ПБК не соблюдает законы Литвы, не сотрудничает с ЛКТРВ, распространяет антигосударственную пропаганду и информацию о событиях 13 января 1991 года в Литве, не соответствующую реальности.
"Мы видим усилия распространять дезинформацию о событиях в Литве, принижать, искажать историю независимой Литвы, свидетелями которой были многие из нас. К сожалению, содержание программ этого канала в большинстве вопросов повторяет установки враждебной по отношению к Литве пропаганды, - заявила М. Вайнюте. - Мы за разнообразие мнение, однако мы должны решительно бороться с дезинформацией. Тем более, когда она распространяется под прикрытием имени Литвы".
Разрешение использовать государственную символику Литвы в торговом знаке или дизайне предоставляется, если заявитель доказывает, что представляет государственные интересы Литвы, является представителем страны, стремящимся к популяризации имиджа Литвы, либо осуществляет деятельность, важную для экономики, политики, науки, или культуры страны. По мнению министерства, заявки, поданные ПБК, не соответствовали ни одному из этих критериев.
Да,Литву можно называть ещё жмуть,её так поляки называли,по-моему подходит.