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С визитом в Латвию прибудет президент Украины Петр Порошенко, сообщил сегодня на дискуссии в МИД "25 лет дипломатических отношений Латвии и Украины - итог и перспективы сотрудничества" госсекретарь Министерства внутренних дел Украины Андрей Заяц.

Ожидается, что Порошенко прибудет в Латвию в апреле по приглашению президента Раймонда Вейониса.

Как сообщал портал Mixnews, президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Латвии Раймондом Вейонисом в Нью-Йорке 21 сентября 2016 года.

В ходе встречи, Порошенко обратился к президенту Латвии с просьбой содействовать расследованию украинскими правоохранительными органами дел в отношении представителей прежней власти и возвращению в Украину конфискованных латвийским правительством денег.

Также Порошенко поблагодарил Вейониса за последовательную поддержку в предоставления Украине безвизового режима, а также - политики санкций в отношении России.

Стороны договорились усилить сотрудничество двух стран на международном уровне и в рамках международных организаций.