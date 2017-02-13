Латвию посетит президент Украины Петр Порошенко (82)

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Политика | 13 февраля 2017 года, 15:18

С визитом в Латвию прибудет президент Украины Петр Порошенко, сообщил сегодня на дискуссии в МИД "25 лет дипломатических отношений Латвии и Украины - итог и перспективы сотрудничества" госсекретарь Министерства внутренних дел Украины Андрей Заяц.

Ожидается, что Порошенко прибудет в Латвию в апреле по приглашению президента Раймонда Вейониса.

Как сообщал портал Mixnews, президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Латвии Раймондом Вейонисом в Нью-Йорке 21 сентября 2016 года.

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В ходе встречи, Порошенко обратился к президенту Латвии с просьбой содействовать расследованию украинскими правоохранительными органами дел в отношении представителей прежней власти и возвращению в Украину конфискованных латвийским правительством денег.

Также Порошенко поблагодарил Вейониса за последовательную поддержку в предоставления Украине безвизового режима, а также - политики санкций в отношении России.

Стороны договорились усилить сотрудничество двух стран на международном уровне и в рамках международных организаций.

Комментарии 82
5554 часа назад
ну и неудивительно.Больше ж некого пригласить.Шестёрки будут репу чесать,как быть дальше.Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.
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Добелис-сосед Сарайниса,сына арайса3 часа назад
надеюсь общаться будут на английском или каждый на своём.
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Патриот 3 часа назад
Латвия может ему предложить только денег на туалетную бумагу и то в кредит. На одну персону. Параше участь обо......ного ни кому не нужного скота.
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