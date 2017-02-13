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Премьер-министр Марис Кучинскис, оценивая работу правительства в течение года, заявил, что гордится работой правительства как команды и не хочет ставить оценки министрам.

"Работа команды - это главное, чем я могу гордиться за этот год", - сказал он.

Кучинскис отметил, что концентрируется на задачах, их выполнении либо невыполнении. Он считает неправильным ставить министрам оценки, потому что это помешало бы работе команды.

Премьер считает, что за год сделано достаточно, и никому не стыдно оглянуться на это время. Среди задач министров есть маленькие и большие, поэтому нельзя оценивать их количественно и "по галочкам".

Также есть задачи, выполнение которых требует дополнительных усилий или решений о том, стоит ли вообще это делать. Этот вопрос партнеры по коалиции обсудят на так называемом малом коалиционном совете или еженедельном совещании фракций.

Завтра Кучинскис отчитается о работе правительства в течение года.