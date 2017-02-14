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Новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов сегодня посетит с ознакомительным визитом Сейм.

С 12.30 до 12.50 у посла предусмотрена встреча с вице-спикером Сейма Гундаром Даудзе.

У спикера Инары Мурниеце (Visu Latvijai! – TB/LNNK) в этот день запланирована другая встреча - с послом Украины в Латвии Евгением Перебийнисом. Как пояснила пресс-секретарь Мурниеце Даце Балоде, встреча с Перебийнисом была запланирована у спикера давно, к тому же это его последний визит, так как посол заканчивает работу в Латвии.

Приступая к работе в Латвии, послы иностранных государств наносят ознакомительные визиты первым лицам государства.

Тем временем исследователь Латвийского университета Андрей Бердников в интервью радио Baltkom высказал мнение, что спикер Сейма не будет встречаться с новым послом России в Латвии Евгением Лукьяновым по политическим соображениям.

Лукьянов уже встретился с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем и вручил верительные грамоты президенту Латвии Раймонду Вейонису.

Добавим, вчера новый посол России в Латвии посетил премьеру спектакля "Вишневый сад" Андрея Кончаловского.