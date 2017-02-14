Посол России посетит Сейм (6)

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Политика | 14 февраля 2017 года, 07:30

Новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов сегодня посетит с ознакомительным визитом Сейм.

С 12.30 до 12.50 у посла предусмотрена встреча с вице-спикером Сейма Гундаром Даудзе.

У спикера Инары Мурниеце (Visu Latvijai! – TB/LNNK) в этот день запланирована другая встреча - с послом Украины в Латвии Евгением Перебийнисом. Как пояснила пресс-секретарь Мурниеце Даце Балоде, встреча с Перебийнисом была запланирована у спикера давно, к тому же это его последний визит, так как посол заканчивает работу в Латвии.

Приступая к работе в Латвии, послы иностранных государств наносят ознакомительные визиты первым лицам государства.

Тем временем исследователь Латвийского университета Андрей Бердников в интервью радио Baltkom высказал мнение, что спикер Сейма не будет встречаться с новым послом России в Латвии Евгением Лукьяновым по политическим соображениям.

Лукьянов уже встретился с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем и вручил верительные грамоты президенту Латвии Раймонду Вейонису.

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Добавим, вчера новый посол России в Латвии посетил премьеру спектакля "Вишневый сад" Андрея Кончаловского.

Комментарии 6
Таня Попова2 часа назад
Нашим "Умникам"следует сраэу УЯСНИТЬ-Г-н Лукьянов,сменивший должность Замсекретаря Совета Безопасности России-Это вам не спокойный,рассудительный,иногда даже слишком,Вешняков...Это Фигура Совсем толка...Незря его назначение так затягивалось,обсуждалось и т.д."Ослепительная"Мурниеце с вечно приклеенной "загадочной" Полуулыбкой-Делает Совершенно Идиотские "пируэты",ссылаясь на "более важные встречи"-Типа Прощального Поцелуя,с абсолютно мерзопакостной рожей ,под названием в народе ПЕРЕБЕЙ НОС...Надо совсем потерять Разум,чтобы в ее "Звании"открыто,нахально,твердить на всех углах,что "низачто не встретится с Послом России"...Что тут сказать-ДУРА,ОНА И В АФРИКЕ ДУРА...
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транзит3 часа назад
спикер Сейма не будет встречаться с новым послом России в Латвии Евгением Лукьяновым по политическим соображениям.
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очень гордая шавочка ????? Ничё- ещё годик и будете умолять .........
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Крик2 часа назад
Жаль посла, дипломатия заставляет его жать им руки и натягивать на уши улыбку.
Намного проще было бы дать каждому сзади полновесного пинка и не извиняться.
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