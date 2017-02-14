Россия начала внезапную проверку боеготовности на границе с Латвией (6)

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Политика | 14 февраля 2017 года, 14:06

В Западном военном округе (ЗВО) началась внезапная проверка соединений и воинских частей, сообщило во вторник Минобороны РФ.

"В высшие степени боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитные ракетные бригады, бригады управления, подразделения обеспечения, бригада армейской авиации, Ленинградская Военно-морская база. А также – военные комиссариаты Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия", - сказано в сообщении пресс-службы ЗВО, поступившем в агентство "Интерфакс" во вторник.

Сейчас военнослужащие в составе подразделений на штатной технике совершают марши в назначенные районы.

На специализированном полигоне в Ленинградской области развернуты полевые подвижные пункты управления и узлы связи, обеспечивающие в режиме реального времени устойчивый обмен информацией и координацию действий войск через региональный центр управления обороной штаба ЗВО, информирует пресс-служба.

фото: ru.wikipedia.org

Комментарии 6
ZWARG2 часа назад
в ответ латышская армия подтянула штаны и запела "Интернационал"
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Патриот 2 часа назад
Допрыгались дебилы!!! Псковские десантники и девизии в полной боевой готовности, как только хоть один снаряд перелетит границу Российской Федерации, оторваться вся гейропа, раздолбают всё и всех, Россия к этому хорошо подготовилась. Прибалтика выступит в роли пушечного мяса которое подставило НАТО.
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1232 часа назад
Ой ну сейчас начнется чувствую Наша бравая элита начнет сеять панику ааа Агрессия со стороны России пора затариваться по полной программе памперсами ))Русские идут!)
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