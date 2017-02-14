Политика |

В 2016 году правительство выполнило 74 из включенных в план действий правительства 95 задач, выполнение 21 задачи задерживается, сообщил сегодня премьер-министр Марис Кучинскис.

Всего в план действий правительства включены 284 задачи, которые оно обязалось выполнить до конца 2018 года.

Говоря о невыполненных задачах, Кучинскис подчеркнул, что их нельзя оценивать только по количеству, так как они варьируются от технических правил до крупномасштабных структурных реформ.

Среди выполненных работ по обеспечению роста экономики премьер назвал принятие правового регулирования для 97% инвестиций, доступных из фондов ЕС, разработку плана по обузданию теневой экономики, ревизию бюджетных расходов, начатые в Службе госдоходов реформы, принятие закона о поддержке стартапов, подписание межгосударственного договора по проекту Rail Baltica, организацию в Риге саммита "16+1", реформы в сфере процесса неплатежеспособности, выделение дополнительного финансирования на программу поручительств государства на покупку жилья семьями с детьми.

Правительство сумело также обеспечить дополнительные средства для здравоохранения, разработало план финансирования отрасли, ввело новую модель оплаты труда педагогов, начало упорядочение сети учебных заведений, создало регистр студентов и выпускников вузов.

Финансирование обороны увеличено на 27%, общественного порядка и безопасности - на 6,2%. Разработан новый порядок оплаты труда работающих в системе МВД, укреплена и оснащена восточная граница государства, разработаны основные положения медиаполитики, создан фонд поддержки неправительственных организаций.

В сфере демографии и социальной помощи увеличен размер семейного пособия на четвертого и каждого следующего ребенка, пенсии по потере кормильца, обеспечена более высокая индексация пенсий, выделено финансирование на меры по улучшению демографической ситуации в размере 20 млн евро, увеличены взносы соцстрахования за лиц, ухаживающих за детьми до полуторагодовалого возраста, увеличен размер пособия для опекунов и усыновителей детей.

Что касается невыполнения 21 задачи, то они не выполнены главным образом потому, что некоторые из них утратили актуальность и были вычеркнуты из плана действий правительства, сообщил премьер. По отдельным задачам не было достигнуто политическое соглашение.

В дальнейшем планируется договориться с партнерами по коалиции по ряду включенных в план действий правительства задач. На индивидуальных переговорах с министрами были выявлены также новые необходимые меры, добавил глава правительства.

Сформированное Кучинскисом правительство Сейм утвердил 11 февраля 2016 года. В возглавляемом им правительстве работают 13 министров.