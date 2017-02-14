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Продление санкций против России до полной реализации минских договоренностей, является единственным путем для сдерживания агрессии Кремля на Украине, такую единую позицию Латвии в ходе встречи с послом Украины в Латвии Евгением Перебийнисом высказала председатель Сейма Инара Мурниеце ("VL!"-TB/LNNK).

Латвия оценила успехи Украины в реализации реформ, несмотря на сложную ситуацию на востоке страны, и призывает продолжать их, указала Мурниеце.

Перебийнис поблагодарил все латвийское общество за поддержку Украины.

Посол также лично поблагодарил председателя Сейма за поддержку и соучастие в благотворительном проекте "Дети войны", в ходе которого украинские дети, которые проживали на затронутых войной территориях, могли находиться в Латвии для прохождения реабилитации.

Как сообщалось, сегодня Сейм с ознакомительным визитом посетил новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов. С ним встретился заместитель Мурниеце вице-спикер парламента Гундар Даудзе.

Спикер же провела встречу - с послом Украины в Латвии Евгением Перебийнисом, которая была запланирована заранее.

По словам посла России Лукьянова, он сожалеет о том, что ему не удалось встретиться со спикером Сейма Инарой Мурниеце.

"Я в Сейме! Я могу только сожалеть, что я не встретился с той милой дамой. Но наш разговор с ее заместителем тоже был очень полезен", - сказал Лукьянов.

Между тем посол отметил, что он положительно оценивает встречу с заместителем Мурниеце.

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