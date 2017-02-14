Мурниеце: санкции - единственный путь для сдерживания агрессии России на Украине (32)
Продление санкций против России до полной реализации минских договоренностей, является единственным путем для сдерживания агрессии Кремля на Украине, такую единую позицию Латвии в ходе встречи с послом Украины в Латвии Евгением Перебийнисом высказала председатель Сейма Инара Мурниеце ("VL!"-TB/LNNK).
Латвия оценила успехи Украины в реализации реформ, несмотря на сложную ситуацию на востоке страны, и призывает продолжать их, указала Мурниеце.
Перебийнис поблагодарил все латвийское общество за поддержку Украины.
Посол также лично поблагодарил председателя Сейма за поддержку и соучастие в благотворительном проекте "Дети войны", в ходе которого украинские дети, которые проживали на затронутых войной территориях, могли находиться в Латвии для прохождения реабилитации.
Как сообщалось, сегодня Сейм с ознакомительным визитом посетил новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов. С ним встретился заместитель Мурниеце вице-спикер парламента Гундар Даудзе.
Спикер же провела встречу - с послом Украины в Латвии Евгением Перебийнисом, которая была запланирована заранее.
По словам посла России Лукьянова, он сожалеет о том, что ему не удалось встретиться со спикером Сейма Инарой Мурниеце.
"Я в Сейме! Я могу только сожалеть, что я не встретился с той милой дамой. Но наш разговор с ее заместителем тоже был очень полезен", - сказал Лукьянов.
Между тем посол отметил, что он положительно оценивает встречу с заместителем Мурниеце.
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