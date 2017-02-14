Мурниеце: санкции - единственный путь для сдерживания агрессии России на Украине (32)

фото

Политика | 14 февраля 2017 года, 18:32

Продление санкций против России до полной реализации минских договоренностей, является единственным путем для сдерживания агрессии Кремля на Украине, такую единую позицию Латвии в ходе встречи с послом Украины в Латвии Евгением Перебийнисом высказала председатель Сейма Инара Мурниеце ("VL!"-TB/LNNK).

Латвия оценила успехи Украины в реализации реформ, несмотря на сложную ситуацию на востоке страны, и призывает продолжать их, указала Мурниеце.

фото

Перебийнис поблагодарил все латвийское общество за поддержку Украины.

Посол также лично поблагодарил председателя Сейма за поддержку и соучастие в благотворительном проекте "Дети войны", в ходе которого украинские дети, которые проживали на затронутых войной территориях, могли находиться в Латвии для прохождения реабилитации.

Как сообщалось, сегодня Сейм с ознакомительным визитом посетил новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов. С ним встретился заместитель Мурниеце вице-спикер парламента Гундар Даудзе.

Спикер же провела встречу - с послом Украины в Латвии Евгением Перебийнисом, которая была запланирована заранее.

По словам посла России Лукьянова, он сожалеет о том, что ему не удалось встретиться со спикером Сейма Инарой Мурниеце.

"Я в Сейме! Я могу только сожалеть, что я не встретился с той милой дамой. Но наш разговор с ее заместителем тоже был очень полезен", - сказал Лукьянов.

Между тем посол отметил, что он положительно оценивает встречу с заместителем Мурниеце.

фото flickr.com

Комментарии 32
Таня Попова2 часа назад
Эта "милая дама"-Настоящая Волчица под Шкурой овечки...Абсолютно Лживая,Лицемерная,Русофобская Политиканка,ловко подстраивающаяся под "Текущий Момент"...А говорят,что когда то была приличным журнналистом...Но сейчас не о том-мне интересно,забравшись на волне Национализма на макушку местечковой "власти"сколь долго можно терпеть ее абсолютно ненормальные,некорректные,лишенные во всех отношениях позорные "ВЫКИДЫШИ" по Отношению к ПОСЛУ,А ЗНАЧИТ К РОССИИ...Нет слов-СБ...
1
Ответить
Лида Полковникова2 часа назад
как же вы все осточертели со своим дебелизмом, вы только и научились зомбировать свой народ, да и то по дурацки!
1
Ответить
Валентина Макеева2 часа назад
где ты агрессора увидела?????твое место на кухне
1
Ответить