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Латвийский сегмент Twitter комментирует слова премьер-министра Мариса Кучинскиса, который, подводя итоги первого года работы его правительства, заявил, что первый год работы правительства - промежуточный этап перед следующим боем.

Использованная премьером метафора удивила пользователя Мару Кокле.

«Оказывается, наше правительство оказалось втянуто в боевые действия!», - пишет она.

Izrādās ,ka mūsu valdība ir iesaistījusies karadarbībā! https://t.co/QaJINQqSlm — Māra Kokle (@komako66) February 14, 2017

Эксперт в области трудовой безопасности Рихард Валандс хочет знать, с кем правительство Кучинскиса намерено бороться.

«Кто враг, не могли бы вы конкретизировать?», - пишет он.

Kas ir ienaidnieks, vai varētu konkretizēt? Kučinskis: Valdības pirmais darbības gads ir starpposms tālākai kaujai https://t.co/hXvNk7Zz6O — Rihards Vālands (@rvalands) February 14, 2017

Журналист Эдгар Купчс считает, что премьер не должен использовать подобные сравнения.

«Не слишком ли неадекватно/преувеличено для небольшого оживления?», - пишет он.

vai tas nav mazliet neadekvāts/pārspīlēts tādas klusas rosības apzīmējums? nu tik būšot kauja, he.https://t.co/mH3iVc9D5D — edgars kupčs (@edgarskupcs) February 14, 2017

"В плане действий правительства мы охватили так много фронтов, что к хорошему результату сможет привести только совместная и согласованная работа", - сказал сегодня Кучинскис, обращаясь к министрам своего правительства.

Сформированное Кучинскисом правительство Сейм утвердил 11 февраля 2016 года.