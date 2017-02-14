Twitter недоумевает: с кем Кучинскис собрался вступать в бой? (3)

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Политика | 14 февраля 2017 года, 19:52

Латвийский сегмент Twitter комментирует слова премьер-министра Мариса Кучинскиса, который, подводя итоги первого года работы его правительства, заявил, что первый год работы правительства - промежуточный этап перед следующим боем.

Использованная премьером метафора удивила пользователя Мару Кокле.

«Оказывается, наше правительство оказалось втянуто в боевые действия!», - пишет она.

Эксперт в области трудовой безопасности Рихард Валандс хочет знать, с кем правительство Кучинскиса намерено бороться.

«Кто враг, не могли бы вы конкретизировать?», - пишет он.

Журналист Эдгар Купчс считает, что премьер не должен использовать подобные сравнения.

«Не слишком ли неадекватно/преувеличено для небольшого оживления?», - пишет он.

"В плане действий правительства мы охватили так много фронтов, что к хорошему результату сможет привести только совместная и согласованная работа", - сказал сегодня Кучинскис, обращаясь к министрам своего правительства.

Сформированное Кучинскисом правительство Сейм утвердил 11 февраля 2016 года.

Комментарии 3
Патриот 46 минут назад
Мюнхаузен дрепаный! Может он наркоша обдолбанный?!! Че вообще несёт?
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Garik57 минут назад
Навеяло из детства:
"Смело мы в бой пойдем,
За суп с картошкой.
И повара убъем -
Столовой ложкой!". А сейчас другой марш: "Смело мы в бой идем - нам Трамп не в помощь. Другой нас вождь ведет - Маккейна Овощ!"
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Неважно33 минуты назад
С кем с кем по моему и так все понятно со своим же народом,ибо все эти танки американские и вояки,что-бы остановить Россию если она вдруг нападет смешно,а вот что-бы бунты подавлять если они начнутся вдруг самое то )По моему и так все логично тут не надо экспертом быть)
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