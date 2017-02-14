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Российско-латвийские отношения не могут вечно находиться в стадии замерзания, поэтому в них ожидается оттепель, считает новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов, который встретился сегодня с заместителем спикера Сейма Гундаром Даудзе.

По словам посла, когда отношения между странами достигают определенного "температурного уровня", им ничего не остается, как только улучшаться.

Во время беседы с Даудзе посол указал на некоторые тенденции, свидетельствующие о позитивных изменениях. По словам Лукьянова, нельзя прекратить контакты между людьми или интересы бизнеса.

"Мы соседи, мы не можем "поменять квартиру", вы не уедете на Сейшельские острова, а у нас с учетом нашей территории вообще нет места для переселения", - сказал посол, добавив, что, с точки зрения России, хороший сосед - это даже лучше, чем родственник.

"Следовательно, с определенной точки зрения мы обречены на сотрудничество и мирное сосуществование", - сказал посол России, призвав искать сферы, в которых между странам нет системных противоречий.

Даудзе указал, что хотя по многим вопросам Латвии и России нелегко найти общий язык, как соседям им нужно поддерживать диалог, искать точки соприкосновения и возможности для сотрудничества.

Даудзе отметил, что Латвия открыта для диалога с Россией также на парламентском уровне. "В Сейме создана депутатская группа по сотрудничеству с российскими парламентариями, мы готовы активизировать межпарламентское сотрудничество, в том числе обмен визитами", - сказал вице-спикер.

Даудзе и Лукьянов подчеркнули, что практическое сотрудничество между странами происходит постоянно и в некоторых сферах видны конкретные успехи. Положительной оценки заслуживает проделанная к настоящему времени обоими государствами работа по демаркации границы, в свою очередь в мае запланировано следующее заседание латвийско-российской межправительственной комиссии, на котором будет рассматриваться широкий спектр важных вопросов.

Даудзе призвал Россию к более тесному сотрудничеству в области транзита и логистики, а также указал на необходимость уменьшать барьеры в торговле - в тех областях, где существуют хорошие контакты между предпринимателями и большой опыт сотрудничества.

Лукьянов отметил, что этой зимой Россия активно использует услуги незамерзающих портов Латвии, и выразил готовность посетить объекты транспортной инфраструктуры за пределами Риги. Даудзе со своей стороны отметил, что новые возможности для сотрудничества открывают и грузовые перевозки из Китая.

В качестве сектора, где следует искать возможности для улучшения двусторонней торговли, вице-спикер назвал экспорт в Россию продовольственной продукции, в том числе рыбной. Латвийская сторона ожидает, что российская Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору отменит ограничения на экспорт латвийской продукции, сказал Даудзе.

Председатель Сейма Инара Мурниеце с Лукьяновым не встречалась, потому что сегодня у нее была предусмотрена встреча с украинским послом Евгением Перебийнисом. Лукьянов в этой связи отметил, что может только сожалеть об этом.

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