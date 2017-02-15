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В ближайшие три года в системе государственного управления может быть ликвидировано около 7% или 5000-7000 рабочих мест, рассказал в интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения руководитель Государственной канцелярии Мартиньш Криевиньш.

По его словам, в настоящий момент в госаппарате — министерствах и подведомственных учреждениях — около 3 500 вакантных рабочих мест. Сэкономленные на этом деньги можно будет направить на повышение окладов госслужащих, чтобы они зарабатывали на уровне частного сектора.

На вопрос, почему давно задуманная реформа продвигается так медленно Криевиньш сказал, что сам госаппарат не готов меняться, а реформа - долгий и непростой процесс.

Напомним, недавно Мартиньш Криевиньш давал эксклюзивное интервью радио Baltkom.