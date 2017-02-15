Чиновников может стать на 7000 человек меньше (16)
В ближайшие три года в системе государственного управления может быть ликвидировано около 7% или 5000-7000 рабочих мест, рассказал в интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения руководитель Государственной канцелярии Мартиньш Криевиньш.
По его словам, в настоящий момент в госаппарате — министерствах и подведомственных учреждениях — около 3 500 вакантных рабочих мест. Сэкономленные на этом деньги можно будет направить на повышение окладов госслужащих, чтобы они зарабатывали на уровне частного сектора.
На вопрос, почему давно задуманная реформа продвигается так медленно Криевиньш сказал, что сам госаппарат не готов меняться, а реформа - долгий и непростой процесс.
Напомним, недавно Мартиньш Криевиньш давал эксклюзивное интервью радио Baltkom.
А не хотите получать зарплаты как в Рими или Максима? Поверьте, это частный сектор!
"РЕАЛЬНОГО сокращения количества чиновников не будет, но поднимут зарплату тем, кто есть."
О да! Да люди, работающие в частном секторе, спят и видят, когда, наконец, они тоже будут получать такую же получку (!), как в госсекторе и те же соц.гарантии и страховки, и оплату дороги до работы и с работы до дома, и премии и всякого рода компенсации. Но увы! Не может частный предприниматель, после всех поборов, обеспечить своим работникам то, что могут позволить себе дармоеды ( исключение - полиция, пожарники и т.д., но, ни в коем случае, педагоги!!!)за наши налоги!