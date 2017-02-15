Шведский МИД: страны Балтии серьезно боятся российской агрессии (8)

фото

Политика | 15 февраля 2017 года, 17:26

Балтийские страны крайне встревожены из-за агрессивного поведения России и ищут более тесного сотрудничества со Скандинавией, сказала глава МИД Швеции Маргот Вальстрем в опубликованном в среду интервью газете Financial Times.

"Балтийские страны серьезно встревожены и боятся того, что может сделать Россия. Это привело к гораздо более тесным связям между Скандинавией и Балтией. Я не верю, что они исчезнут", - сказала министр.

В то же время сотрудничество между странами Балтийского моря уже является достаточно тесным, добавила Вальстрем.

Страны Скандинавии усилили и без того тесное сотрудничестве в области экономики и обороны в связи с растущим чувством неуверенности в регионе, которое вызвано политикой России, а также вызывающей сомнения преданностью США и Соединенного Королевства по вопросам безопасности, сказала глава МИД Швеции.

Комментарии 8
ZWARG38 минут назад
Глядя, как у ринкевича трясутся поджилки---МИД Швеции выражает глубокую озабоченность. Ну-да!Ведь неизвестно отчего сегодня ринкевичу плохо, толи опять перебрал, толи не удовлетворился. Одно известно точно. Сколько бы варежку ринкевич не разевал, а всё-равно РОССИЯ останется рядом!Так что мандраж ринкевича БЕСКОНЕЧЕН!
Ответить
Реалист44 минуты назад
Паранойю вообще-то следует лечить и это будет наиболее эффективная помощь самому пациенту.
Ответить
кот37 минут назад
Вам бы,господа,на Твацку обратиться!Там таких навалом.
Ответить