Политика |

Рижская дума сделает все, чтобы правительство повысило зарплаты работникам здравоохранения, но если ему это не удастся, самоуправление готово решить вопрос о доплатах работникам учреждений здравоохранения с капиталом самоуправления.

Об этом в эфире радио Baltkom заявил мэр Риги Нил Ушаков.

По его словам, существующая система чрезвычайно проста - все, что связано с инфраструктурой учреждения здравоохранения, обеспечивает самоуправление, а то, что связано с оплатой труда работников - государство.

"Очень точно установлено, что является ответственностью государства и что - самоуправления. Если правительство не может справиться со своими обязанностями, было бы неправильно сразу сказать, что мы это сделаем, все исправим, чего они не могут. Правильно, что они делают то, что должны, но, если мы увидим, что правительство совершенно провалилось, то мы окажем поддержку своим работникам, которые работают в муниципальных учреждениях здравоохранения", - сказал Ушаков.

По его словам, если правительству не удастся повысить зарплаты до конца февраля - начала марта, самоуправлению придется вмешаться.

Ушаков отметил, что с радостью покажет премьер-министру все, что сделано и инвестировано в инфраструктуру роддома. Думается, сделанное удовлетворит премьера, добавил он.

Напомним, премьер-министр Марис Кучинскис ранее заявил, что рижскому самоуправлению следует покрывать часть хозяйственных расходов Рижского роддома, чтобы появилась возможность увеличить зарплаты его работников.

Работники Рижского роддома грозят уменьшением количества дежурств, в том числе в выходные и праздничные дни, а также уходом с работы, если не будет немедленно решен вопрос их зарплат.