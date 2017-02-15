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Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду предупредил страны НАТО, что Вашингтон "ограничит свои обязательства" в альянсе, если они не увеличат своих расходов на оборону.

"Американские налогоплательщики больше не могут нести непропорциональную часть нагрузки за защиту западных ценностей", - говорится в заявлении Мэттиса для коллег по НАТО.

"Если ваши страны не хотят видеть, как Америка ограничивает свои обязательства в альянсе, ваши страны должны показать поддержку общей обороне", - заявил министр в Брюсселе на встрече с коллегами.

Ранее сегодня же он заявил, что "НАТО остается фундаментальной основной для США и всей трансатлантической общины, в которой все мы связаны".

Мэтисс напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа, как ранее и администрация Барака Обамы, ждет от союзников увеличения расходов на оборону.

В свою очередь, министр обороны Латвии тут же отреагировал на заявление министра обороны США. Раймонд Бегманис пообещал обеспечить, чтобы неизменным осталось решение Латвии увеличить расходы на оборону до 2% внутреннего валового продукта (ВВП), говорится в заявлении Министерства обороны.

Бергманис в рамках проходящего в Брюсселе совещания министров обороны НАТО принимал участие в заседании Североатлантического совета, на котором обсуждалось выполнение решений Варшавского саммита.

"Безопасность никогда не бывает дешевой, иначе она может обойтись ценой государства. Правительство Латвии обязалось уже в будущем году увеличить бюджет обороны до 2% от ВВП, и я как министр обороны буду бороться за то, чтобы это решение оставалось неизменным", - сказал Бергманис.

Министр также поддержал увеличение участия НАТО в борьбе с терроризмом.

Напомним, сейчас только пять стран НАТО выполняют рекомендацию выделять на оборону не менее 2% от своего ВВП. Латвия обязалась достичь этих показателей к 2018 году.