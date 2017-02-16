Политика |

Прибалтийские страны подписали договор о быстром реагировании войск альянса, сообщает российский портал gazeta.ru.

Страны Балтии заключили соглашение, согласно которому должны будут в случае необходимости принять на своей территории войска быстрого реагирования НАТО в течение суток. Соответствующий договор в среду, 15 февраля, подписали руководители Министерств обороны Литвы, Латвии и Эстонии.

Теперь для того, чтобы подвести подразделения альянса к границам с Россией, не понадобится длительного согласования действий сторон. Уже к июню текущего года планируется создать все возможности для того, части быстрого реагирования оказались на местах назначения за 24 часа.

По словам российских экспертов, заключенный Прибалтийскими странами договор имеет технический характер. В настоящее время контингент НАТО в этих регионах настолько мал, что никакой угрозы не представляет.

"Совместное коммюнике направлено на достижение к июню правоспособности принимать части быстрого реагирования НАТО в течение 24 часов и части предварительного размещения в течение 48 часов", - заявил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, такое соглашение было нужно для того, чтобы в случае необходимости быстрому перемещению союзных войск НАТО не помешали "бюрократия и границы союзных государств". Этот документ носит технический характер, объяснил заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. По его словам, страны Балтии входят в альянс уже 13 лет, а теперь будут фактически выполнять то, ради чего они находятся в НАТО. "В Латвии, Литве и Эстонии никогда не было натовских баз, вся инфраструктура там к этому не готова. То есть если сегодня нужно перебросить войска в страны Балтии для быстрого реагирования на "российскую угрозу", то они не будут способны их принять. Раньше это все было на уровне теории. Очевидно, соответствующую инфраструктуру теперь будут развивать. То есть эта процедура будет запущена", - пояснил Храмчихин.