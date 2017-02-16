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Латвийское объединение регионов (ЛОР) и партия "Для развития Латвии" выдвинули совместным кандидатом на пост мэра Риги лидера ЛОР Мартиньша Бондарса.

1 февраля две эти политические силы подписали соглашение о совместном списке на выборах в Рижскую думу.

В список ЛОР и "За развитие Латвии" войдут также баскетболистка Анете Екабсоне-Жогота и режиссер Андрис Жагарс.

"За последний год рижане постоянно обращались ко мне и призывали взять на себя руководство Рижской думой. Видя несправедливость и нечестность, которые творятся в Рижской думе и чувствуя поддержку со стороны рижан, я принял ответственное решение - выдвинуть свою кандидатуру на должность мэра", - заявил на пресс-конференции Бондарс.

По его словам, предложение ЛОР и "Для развития Латвии" основано на трех приоритетах - Рига как город с честным и прозрачным управлением, Рига как город благоустроенной среды с улицами без ям и доступным общественным транспортом, Рига как город, дружественный для семей.

Лидер "Для развития Латвии" Юрис Пуце заявил, что у партий имеются расчеты и планы по достижению этих целей.

"Нечестно, что деньги рижан разбазариваются на дорогостоящие ремонты улиц, на сомнительные проекты в сфере общественного транспорта, в то время как не строятся новые трамвайные линии в населенные районы, не проводится реновация и утепление жилых домов и продолжаются унизительные очереди в детские сады", - сказал Пуце.

Политики также сослались на данные некоего опроса, который свидетельствует, что смены руководства города желают 58% рижан.