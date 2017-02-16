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Латвийский сегмент Twitter комментирует заявление Министерства финансов о том, что уже в 2020 году средняя брутто-зарплата работающих в народном хозяйстве Латвии превысит 1000 евро.

Пользователя Иманта Коре интересуют цены на товары в 2020-м году.

«Очень приятно! Только… какие прогнозируются цены? Не будет ли как когда-то с репшиками?», - пишет он.

https://t.co/0dUr7o2ed7 Ļoti patīkami! Tikai... kādas tad tiek prognozētas cenas? Vai nebūs kā savulaik ar repsīšiem? — Imants Kore (@dzimmijs13) February 16, 2017

Пользователь Poksis считает, что зарплата может повыситься только у должностных лиц.

«Опять министрам и прочим «заседающим» повысят зарплату?», - пишет он.

Prognozēts, kad vidējā bruto darba samaksa Latvijā pārsniegs 1000 eirohttps://t.co/T6KZgalO0S — Apollo (@apollo_lv) February 16, 2017

Скептически к прогнозам Минифина относится Дайга Гринберга.

«Уж орнитологи-то знают, когда у совы зацветет хвост…», - пишет она.

gan jau ornitologi ziņos, kad pūcēm aste ziedēs :-) :-) https://t.co/5qEHbC9EYE — Daiga Grinberga (@DaigaGrinberga) February 16, 2017

Как прогнозирует Минфин, в 2016 году средняя брутто-зарплата в стране была 858,9 евро, в этом году она может вырасти до 906,1 евро. В 2018 году брутто-зарплата увеличится до 951,4 евро, в 2019 году до 999 евро, а в 2020 году - 1049 евро.