Латвия откроет на Украине еще несколько почетных консульств (6)

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Политика | 17 февраля 2017 года, 08:34

На Украине сейчас действуют три почетных консульства Латвии, и в этом году могут открыться новые - в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях, сообщили в МИД.

Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс во время встречи с почетными консулами выразил им благодарность за вклад в укрепление двухсторонних контактов и популяризацию латвийской культуры и предпринимательства на Украине.

Сейчас на Украине действуют почетные консульства Латвии в Черниговской, Львовской и Одесской областях.

Комментарии 6
ZWARG1 час назад
в чём смысл сей инициативы? Что от этого поимеет народ Латвии?
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Хряк1 час назад
открывайте больше- бохаче заживём !!!! Что там пенсия 35 баксов,что у нас 41 евро. Есть о чём пообщаться.
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каджич22 минуты назад
Ох.это не просто так.Что то готовят барыги .но что,,,?Скорее всего "дверки" для бегства бандитов.воров.националистов из Украины .
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