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На Украине сейчас действуют три почетных консульства Латвии, и в этом году могут открыться новые - в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях, сообщили в МИД.

Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс во время встречи с почетными консулами выразил им благодарность за вклад в укрепление двухсторонних контактов и популяризацию латвийской культуры и предпринимательства на Украине.

Сейчас на Украине действуют почетные консульства Латвии в Черниговской, Львовской и Одесской областях.