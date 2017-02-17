Латвия откроет на Украине еще несколько почетных консульств (6)
Политика | 17 февраля 2017 года, 08:34
На Украине сейчас действуют три почетных консульства Латвии, и в этом году могут открыться новые - в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях, сообщили в МИД.
Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс во время встречи с почетными консулами выразил им благодарность за вклад в укрепление двухсторонних контактов и популяризацию латвийской культуры и предпринимательства на Украине.
Сейчас на Украине действуют почетные консульства Латвии в Черниговской, Львовской и Одесской областях.
в чём смысл сей инициативы? Что от этого поимеет народ Латвии?
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открывайте больше- бохаче заживём !!!! Что там пенсия 35 баксов,что у нас 41 евро. Есть о чём пообщаться.
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Ох.это не просто так.Что то готовят барыги .но что,,,?Скорее всего "дверки" для бегства бандитов.воров.националистов из Украины .
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