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Президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня в рамках Мюнхенской конференции по безопасности вместе с президентами других стран Балтии встретится с вице-президентом США Майком Пенсом.

Как сообщили в президентской пресс-службе, во время встречи будут обсуждаться стратегическое сотрудничество Балтии и США в области обороны и безопасности, реализация решений Варшавского саммита НАТО, увеличение финансирования обороны в странах Балтии, а также сотрудничество в борьбе с глобальным терроризмом.

"Латвия серьезно относится и к своим обязательствам по НАТО, и к собственной безопасности. Уже сейчас Латвия существенно увеличила бюджетное финансирование обороны, и в следующем году оно составит 2% от внутреннего валового продукта", - подчеркнул Вейонис.

"На саммите НАТО в Варшаве было принято исторически важное для Латвии решение - усиление присутствия союзников в странах Балтии и Польше. Мы благодарны США и всем союзникам за солидарность и единство в принятии этого решения. Мы готовы полностью выполнить все обязательства принимающей страны для обеспечения присутствия сил союзников на территории Латвии", - сказал президент.

У Вейониса на конференции в Мюнхене также запланирована двусторонняя встреча с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, участие в дискуссии Федеральной индустриальной ассоциации Германии о безопасности в Северной Европе и в обеде проекта Евроатлантической инициативы по безопасности.

Добавим, в августе 2016 года тогдашний вице-президент США Джо Байден посетил Латвию с визитом. Во время визита он заявил, что почувствовал, что страны Балтии смертельно боятся России, а также того, что тогда еще кандидат в президенты США Дональд Трамп станет новым главой Соединенных Штатов.