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Нет никаких опасений по поводу того, что Латвия в следующем году не выделит 2% от внутреннего валового продукта (ВВП) на оборону. Также "нигде не сказано, что на достигнутом нужно остановиться", заявил министр обороны Раймонд Бергманис, который участвует в Мюнхенской конференции по безопасности.

На прошлой неделе министр обороны США Джеймс Мэтисс предупредил страны НАТО о том, что Вашингтон ограничит свои обязательства перед альянсом, если они не увеличит свои оборонные расходы.

Комментируя заявление Мэттиса, Бергманис сказал, что трактовать его можно по-разному, но в целом это призыв меняться. Он отметил, что крупным государствам сложнее выделять 2% от ВВП на оборону, чем Латвии, например, для Германии 2% от ВВП составляет свыше 130 млрд евро.

Участники Мюнхенской конференции уже в первых выступлениях отмечали, что 2% от ВВП на оборону не является самоцелью, главное - правильно использовать эти средства.

"В то же время нигде не сказано, что, достигнув 2% от ВВП, на этом нужно остановиться", - сказал министр.

На вопрос, означает ли это, что в 2019 году Латвия на оборону должна выделить больше 2% от ВВП, Бергманис ответил, что хотел бы этого.

"В этом году уже есть примеры - Эстония на оборону выделяет уже 2,2% от ВВП, а еще она создала специальный оборонный фонд. В Литве проходит дискуссия о том, что в 2020 году на оборону нужно выделять 2,5% от ВВП", - сказал глава Минобороны.

Бергманис сообщил, что у него на этой неделе была короткая беседа с Мэтиссом, который очень хорошо отзывался о Латвии. В свою очередь Бергманис поблагодарил своего коллегу за вклад США в усиление безопасности Латвии.