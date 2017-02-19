Бергманис: не обязательно останавливаться на 2% от ВВП для обороны (11)

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Политика | 19 февраля 2017 года, 10:49

Нет никаких опасений по поводу того, что Латвия в следующем году не выделит 2% от внутреннего валового продукта (ВВП) на оборону. Также "нигде не сказано, что на достигнутом нужно остановиться", заявил министр обороны Раймонд Бергманис, который участвует в Мюнхенской конференции по безопасности.

На прошлой неделе министр обороны США Джеймс Мэтисс предупредил страны НАТО о том, что Вашингтон ограничит свои обязательства перед альянсом, если они не увеличит свои оборонные расходы.

Комментируя заявление Мэттиса, Бергманис сказал, что трактовать его можно по-разному, но в целом это призыв меняться. Он отметил, что крупным государствам сложнее выделять 2% от ВВП на оборону, чем Латвии, например, для Германии 2% от ВВП составляет свыше 130 млрд евро.

Участники Мюнхенской конференции уже в первых выступлениях отмечали, что 2% от ВВП на оборону не является самоцелью, главное - правильно использовать эти средства.

"В то же время нигде не сказано, что, достигнув 2% от ВВП, на этом нужно остановиться", - сказал министр.

На вопрос, означает ли это, что в 2019 году Латвия на оборону должна выделить больше 2% от ВВП, Бергманис ответил, что хотел бы этого.

"В этом году уже есть примеры - Эстония на оборону выделяет уже 2,2% от ВВП, а еще она создала специальный оборонный фонд. В Литве проходит дискуссия о том, что в 2020 году на оборону нужно выделять 2,5% от ВВП", - сказал глава Минобороны.

Бергманис сообщил, что у него на этой неделе была короткая беседа с Мэтиссом, который очень хорошо отзывался о Латвии. В свою очередь Бергманис поблагодарил своего коллегу за вклад США в усиление безопасности Латвии.

Комментарии 11
каджич46 минут назад
"Он отметил, что крупным государствам сложнее выделять".Я торчу от этого умозаключения.дальше этот бред можно не читать. НьюКличко.
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леший37 минут назад
когда министром становиться человек не обременённый мозгами, то подчинённым легче воровать---сколько бы денег таким не давай, ОНИ не только их освоят, но и ещё потребуют премиальные===хочется заметить, что КУДА и НА ЧТО тратит Министерство Обороны является государственной тайной----золотая жила!
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Таня Попова41 минуту назад
Вот СВОЛОЧЬ!Говори,говори-Не Сказать подругому...Что ж за Суки сидят Там"наверху"...Ты же ГАД Не из СВОЕГО КАРМАНА ТАЩИЩЬ???ЧЕРЕПАХОНОСИТЕЛЬ ЧЕРТОВ! Дает "обещания" направо и налево Своим Хозяевам,да еще Диферамбы о Преданности и Рвении...Нет Слов...Простите за Резкость!НАДОЕЛО...ШАВКИ ОНИ И В МЮНХЕНЕ ШАВКИ...
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