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Майк Пенс в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США твердо поддерживают НАТО и будут нерушимо выполнять свои обязательства перед альянсом.

"Президент [Дональд Трамп] просил меня сегодня передать здесь послание, подтверждающее, что Соединенные Штаты решительно поддерживают НАТО и будут незыблемы в своей поддержке трансатлантическому альянсу", - сказал вице-президент.

В то же время Пенс предупредил, что союзники по НАТО должны выполнять свои обязательства перед организацией. Он отметил, что у многих пока нет "ясного или надежного пути", как это сделать. Трамп ранее заявил, что необходимо оценить, в какой мере государства-члены выполняют свои обязательства по выделению на оборону не менее 2% от валового внутреннего продукта, прежде чем решать, стоит ли предоставлять им помощь.

В своем выступлении Пенс отметил, что под руководством нового президента США государство "будет сильнее, чем когда-либо раньше", и администрация Трампа "восстановит арсенал демократии".

Трамп будет поддерживать Европу, заверил вице-президент, для которого это первый зарубежный визит после вступления в должность в январе этого года.

Сегодня встреча с Пенсом запланирована и у президентов стран Балтии.