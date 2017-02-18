Вице-президент США: мы будем твердо выполнять свои обязательств по НАТО (9)

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Политика | 18 февраля 2017 года, 14:09

Майк Пенс в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США твердо поддерживают НАТО и будут нерушимо выполнять свои обязательства перед альянсом.

"Президент [Дональд Трамп] просил меня сегодня передать здесь послание, подтверждающее, что Соединенные Штаты решительно поддерживают НАТО и будут незыблемы в своей поддержке трансатлантическому альянсу", - сказал вице-президент.

В то же время Пенс предупредил, что союзники по НАТО должны выполнять свои обязательства перед организацией. Он отметил, что у многих пока нет "ясного или надежного пути", как это сделать. Трамп ранее заявил, что необходимо оценить, в какой мере государства-члены выполняют свои обязательства по выделению на оборону не менее 2% от валового внутреннего продукта, прежде чем решать, стоит ли предоставлять им помощь.

В своем выступлении Пенс отметил, что под руководством нового президента США государство "будет сильнее, чем когда-либо раньше", и администрация Трампа "восстановит арсенал демократии".

Трамп будет поддерживать Европу, заверил вице-президент, для которого это первый зарубежный визит после вступления в должность в январе этого года.

Сегодня встреча с Пенсом запланирована и у президентов стран Балтии.

Комментарии 9
Alex1 час назад
Одного не понимаю ,почему "сырые" трамповские политики постоянно чуть ли не оправдываются перед гейропой ?Вынуждены опять и опять повторять избитые фразы ?Кто,кто а США всегда было и остаётся номером 1 в НАТе.Это америкосовский кровный интерес здесь ,в Европе .Вроде и "защищает" ,а заодно и присматривает за стадом.Трамп напомнил просто - халява закончилась - 2% ВВП и без нытья и соплей !Это же так просто !А то смешно как в цирке - а Вы точно нас не бросите на съедение России !?И так каждые европосиделки!Да не писайте в штанишки ,займитесь урезанием своих бюджетов и отстёгивайте дяде Сэму ,сколько в договоре прописано !
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Ещё раз -для ОСОБО ТУПЫХ 1 час назад
Здесь пишут по-русски, заходя на русскую ветку,надо использовать русский язык.
Если в детстве не научили манерам,учись находу.И вообще,ваше мнение никого не интересует,не пыжьтесь.
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Saule 1 час назад
Pareizi! Jāmaksā 2%, citādi piemeklēs Krimas, Doņeckas..... liktenis. Baltijas valstis jau piedzīvoja okupāciju...
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