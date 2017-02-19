Начат сбор подписей за возможность голосовать на выборах "против" (17)

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Политика | 19 февраля 2017 года, 20:19

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за возможность голосовать на выборах против какой-либо партии. Об этом сообщает Skaties.lv.

В данный момент на парламентских и муниципальных выборах у избирателей есть возможность голосовать только «за» какую-либо партию из списка, а также отмечать отдельных ее представителей. Многие жители Латвии не являются на выборы, потому что не знаю, за кого голосовать, однако почти у каждого есть мнение по поводу того, кто не должен быть избран, указывает автор инициативы.

Голосуя только «за», избиратели не совсем точно обозначают свой выбор, считает он. Необходимо менять закон о выборах, чтобы у избирателя было два варианта – «за» и «против», добавляет автор.

Напомним, в июне этого года в Латвии пройдут муниципальные выборы.

Комментарии 17
Крик1 час назад
Я вообще против всех латышских партий, хватит, пускай идут в поле Землю культивируют, "растанцевали" и промычали всю страну и обратили её в мелитаризованный буфер, так что по старой памяти - взялись все дружно за руки и в поля вместе с мотыгами галопом поскакали.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ49 минут назад
ЗАМЫЙ ГОВНЯНЫЙ ПОРТАЛ-----ЭТО ДЕЛФИ ----ГНИДЫ ЦЕНЗУРНЫЕ
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5551 час назад
Поддерживаю Терземей ун Бривибай с Единством давно пора на хутор к колхозникам гнать,это сборище имбицилов уже достало всех кого только можно!
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