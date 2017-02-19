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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за возможность голосовать на выборах против какой-либо партии. Об этом сообщает Skaties.lv.

В данный момент на парламентских и муниципальных выборах у избирателей есть возможность голосовать только «за» какую-либо партию из списка, а также отмечать отдельных ее представителей. Многие жители Латвии не являются на выборы, потому что не знаю, за кого голосовать, однако почти у каждого есть мнение по поводу того, кто не должен быть избран, указывает автор инициативы.

Голосуя только «за», избиратели не совсем точно обозначают свой выбор, считает он. Необходимо менять закон о выборах, чтобы у избирателя было два варианта – «за» и «против», добавляет автор.

Напомним, в июне этого года в Латвии пройдут муниципальные выборы.