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Необходимо быть очень внимательным, слушая то, о чем говорит российская оппозиция, потому как зачастую это все та же кремлевская пропаганда. Об этом в интервью программе Melu teorija телеканала TV3 заявила бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, пишет Skaties.lv.

Она указала на случаи, когда российская оппозиция заявляла, что Западной Европе лучше поддаться Россия, потому что это сильная страна и у нее есть ядерное оружие.

«Это говорит оппозиция, но по сути звучит так же, как то, что говорит Кремль», - отметила Вике-Фрейберга.

Экс-президент не пояснила, о каком конкретно оппозиционере или организации идет речь. Между тем, как отмечает Melu teorija, с такими заявлениями в последнее время нередко выступает российский публицист Станислав Белковский, которого можно увидеть в эфире телеканала «Дождь». Согласно его теории, президент России Владимир Путин специально провоцирует нестабильность на Украине и в Сирии, чтобы Западная Европа принимала его всерьез и вела переговоры на равных.

Напомним, ранее стало известно, что в Сейме создана депутатская группа для поддержки гражданского общества России. Руководителем группы назначен зампредседателя фракции Латвийского объединения регионов Юрис Вилюмс. Помимо него в группу вошли депутаты Лолита Чигане, Валтерс Дамбе, Силвия Шимфа, Интс Далдерис и Вейко Сполитис.