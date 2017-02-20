Вике-Фрейберга: российская оппозиция лжет не меньше, чем Кремль (36)

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Политика | 20 февраля 2017 года, 07:16

Необходимо быть очень внимательным, слушая то, о чем говорит российская оппозиция, потому как зачастую это все та же кремлевская пропаганда. Об этом в интервью программе Melu teorija телеканала TV3 заявила бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, пишет Skaties.lv.

Она указала на случаи, когда российская оппозиция заявляла, что Западной Европе лучше поддаться Россия, потому что это сильная страна и у нее есть ядерное оружие.

«Это говорит оппозиция, но по сути звучит так же, как то, что говорит Кремль», - отметила Вике-Фрейберга.

Экс-президент не пояснила, о каком конкретно оппозиционере или организации идет речь. Между тем, как отмечает Melu teorija, с такими заявлениями в последнее время нередко выступает российский публицист Станислав Белковский, которого можно увидеть в эфире телеканала «Дождь». Согласно его теории, президент России Владимир Путин специально провоцирует нестабильность на Украине и в Сирии, чтобы Западная Европа принимала его всерьез и вела переговоры на равных.

Напомним, ранее стало известно, что в Сейме создана депутатская группа для поддержки гражданского общества России. Руководителем группы назначен зампредседателя фракции Латвийского объединения регионов Юрис Вилюмс. Помимо него в группу вошли депутаты Лолита Чигане, Валтерс Дамбе, Силвия Шимфа, Интс Далдерис и Вейко Сполитис.

Комментарии 36
Alex3 часа назад
Мадам ,не пытайтесь нас отвлекать от собственно Вашей деятельности - например,что же за советы вы подсунули Лиепайской думе на паре листков А4 за баснословные деньги ,которые никакому журналисту или писателю не снились,и кто Вам оплатил ?Надо эту конверточную тему раскрыть наконец ,а не жеманничать, кривляться,обижаться.Зачем эти скелеты в шкафу Латвии ,хватает запрятанных мешков КГБ ?А то "восточное направление" ваших извилин уже осточертело,когда столько интересного тут ,под носом !Или например тема Вашей второй Родины - а правда ,что в 50е годы сотни тысяч детей в Канаде прошли насильственный "эксперимент" по изъятию из семей и вправлению мозгов ?И как Вы избежали этого?
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sas3 часа назад
Кто это там тявкает? Лживая лицемерка?!
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Кирилл 3 часа назад
Пора на отдых бабка противная.
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