Германский министр отменил визит в Латвию не из-за политики (1)
Политика | 20 февраля 2017 года, 08:54
Отменен намеченный на сегодня визит министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля в Латвию, сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии.
Глава МИД Германии планировал посетить все три страны Балтии. В Латвии у него были запланированы встречи с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем и премьер-министром Марисом Кучинскисом.
Предполагалось, что во время встреч будут обсуждаться актуальные проблемы политики безопасности ЕС и двустороннего сотрудничества Латвии и Германии. Пресс-секретарь МИД Раймонд Янсонс сообщил, что причинами отмены визита нужно интересоваться у немецкой стороны, но он отменен не по политическим причинам.
А чего ему приезжать.Вице президент штатов уже до одури заинструктировал прибалтийских рукамиводителей.Ни добавить,ни прибавить.
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