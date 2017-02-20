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В Латвии на этой неделе гостит делегация российской Торгово-промышленной палаты. В рамках визита был показан фильм, рассказывающий, в частности, об аннексии Крыма. Посмотрев фильм экс-президент Латвии Андрис Берзиньш разразился аплодисментами, также аплодировал ректор Латвийского университета Индрикис Муйжниекс, пишет газета Latvijas avīze, со ссылкой на программу Nekā personīga.

Торгово-промышленная палата РФ - одна из старейших российских организаций, объединяющая предпринимателей. Она тесно связана с государственной властью, обычно ею руководят влиятельные политики. Долгое время во главе этой организации стоял известный политик Евгений Примаков. После того, как он ушел на пенсию, место занял его заместитель Сергей Катырин. На данный момент он является также членом Экономического совета при президенте России.

В руководство российской ТПП также входит бывший заместитель главы МВД генерал Владимир Страшко, занимавший ранее руководящие посты и в других влиятельных структурах. Страшко также входит в одну из правительственных комиссий .

В программе рассказывается, что Страшко и Катырин на этой неделе возглавили делегацию палаты в Ригу, но этот визит проходил не по латвийской инициативе. Накануне их приезда латвийским экспортерам в России еще больше перекрыли кислород: Россельхознадзор исключил из списка экспортеров 21 латвийское предприятие. Однако Катырин приехал с хорошими новостями о том, что найдено решение, как улучшить условия для латвийского бизнеса в России.

В Риге гостей принимали министры экономики и земледелия, а также мэр Нил Ушаков. На публичное мероприятие в Латвийский университет был приглашен бывший глава Латвийской торгово-промышленной палаты, экс-президент Латвии Андрис Берзиньш. По данным Nekā personīga, российская делегация демонстрировала собравшимся фильм памяти Евгения Примакова, в котором прославлялась аннексия Крыма. Журналисты обратили внимание, что и ректор ЛУ Муйжниекс, и бывший глава государства встретили фильм аплодисментами.

Что касается других деталей визита, то известно, что мэр Риги Нил Ушаков провел переговоры о сотрудничестве с Татарстаном и в апреле будет подписан договор о сотрудничестве между Ригой и Казанью. В его рамках предусматриваются российские инвестиции, например, поддержка нового порта.

Любопытна реакция членов Кабинета министров Латвии на встречу с российскими бизнесменами. Например, министр экономики Латвии Арвилс Ашераденс поначалу хотел скрыть факт своих встреч с предпринимателями из России, а его коллега - министр земледелия Янис Дуклавс - наоборот, гордится новыми связями с Россией.