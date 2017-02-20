Годовщина расстрела Майдана: Мурниеце выразила солидарность Украине (12)
Латвия выражает солидарность с народом Украины в день памяти Небесной сотни на Евромайдане, написала в социальной сети Twitter спикер Сейма Инара Мурниеце("VL!"-TB/LNNK).
"Сегодня Украина почитает память Небесной сотни на Евромайдане. Выражаем свою солидарность с Украиной в день памяти", - написала политик.
Также Мурниеце напомнила, что Латвия всегда выступала за территориальную целостность Украины.
"Прошло три года с тех пор, когда Россия начала противоправную аннексию Крыма. Латвия будет всегда выступать за территориальную целостность Украины!", - написала спикер парламента.
Pagājuši trīs gadi kopš Krievija uzsāka prettiesisko Krimas aneksiju. Latvija vienmēr iestāsies par Ukrainas teritoriālo integritāti!— Ināra Mūrniece (@IMurniece) February 20, 2017
Šodien Ukrainā ir arī Eiromaidana mitiņā bojā gājušo dalībnieku piemiņas diena. Paužam solidaritāti ar Ukrainu atceres brīdī.— Ināra Mūrniece (@IMurniece) February 20, 2017
Ранее в ходе встречи с послом Украины в Латвии Евгением Перебийнисом, Инара Мурниеце указала, что продление санкций против России до полной реализации минских договоренностей, является единственным путем для сдерживания агрессии Кремля на Украине.
В период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли более ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни - были арестованы и подвергнуты пыткам. Общественные, политические организации и высшее руководство Украины заявили о намерениях почтить память погибших на Майдане.
В годовщину расстрела Майдана вспоминают погибших не только на улицах, но и в соцсетях. Украинцы делятся друг с другом воспоминаниями, публикуют фотографии и видео происходившего в Киеве и других городах страны зимой 2013-2014.
В сентябре 2014 года Украина открыла уголовное производство по расследованию преступлений на Майдане. На сегодняшний день Генпрокуратура расследует свыше двух тысяч эпизодов по делу о преступлениях на Майдане в период с 30 ноября 2013-го по 20 февраля 2014 года.
Сотня небесная ...пилять!!!
Кто с Бастионки "грохнул" 20 января 1991 года Андриса Слапиньша,Гвидо Звайгзне и мента Сергея Кононенко???Чё молчим???
Кто в Вильнюсе,с девятиэтажек окружающих площадь у телецентра из ВИНТОВОК МОСИНА(!!!!!) обстреливал солдат и народ для провокации???
Хозяева ваши-АМЕРИКОСЫ!!!
Кто к власти дорвались-ОДНИ ИМБЕЦИЛЫ!!!