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Латвия выражает солидарность с народом Украины в день памяти Небесной сотни на Евромайдане, написала в социальной сети Twitter спикер Сейма Инара Мурниеце("VL!"-TB/LNNK).

"Сегодня Украина почитает память Небесной сотни на Евромайдане. Выражаем свою солидарность с Украиной в день памяти", - написала политик.

Также Мурниеце напомнила, что Латвия всегда выступала за территориальную целостность Украины.

"Прошло три года с тех пор, когда Россия начала противоправную аннексию Крыма. Латвия будет всегда выступать за территориальную целостность Украины!", - написала спикер парламента.

Pagājuši trīs gadi kopš Krievija uzsāka prettiesisko Krimas aneksiju. Latvija vienmēr iestāsies par Ukrainas teritoriālo integritāti! — Ināra Mūrniece (@IMurniece) February 20, 2017

Šodien Ukrainā ir arī Eiromaidana mitiņā bojā gājušo dalībnieku piemiņas diena. Paužam solidaritāti ar Ukrainu atceres brīdī. — Ināra Mūrniece (@IMurniece) February 20, 2017

Ранее в ходе встречи с послом Украины в Латвии Евгением Перебийнисом, Инара Мурниеце указала, что продление санкций против России до полной реализации минских договоренностей, является единственным путем для сдерживания агрессии Кремля на Украине.

В период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли более ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни - были арестованы и подвергнуты пыткам. Общественные, политические организации и высшее руководство Украины заявили о намерениях почтить память погибших на Майдане.

В годовщину расстрела Майдана вспоминают погибших не только на улицах, но и в соцсетях. Украинцы делятся друг с другом воспоминаниями, публикуют фотографии и видео происходившего в Киеве и других городах страны зимой 2013-2014.

В сентябре 2014 года Украина открыла уголовное производство по расследованию преступлений на Майдане. На сегодняшний день Генпрокуратура расследует свыше двух тысяч эпизодов по делу о преступлениях на Майдане в период с 30 ноября 2013-го по 20 февраля 2014 года.