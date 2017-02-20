Вопрос закрыт: коалиция не намерена облегчать получение гражданства Латвии (5)

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Политика | 20 февраля 2017 года, 17:49

Политики правящей коалиции в настоящее время не планируют возвращаться к дискуссии об упрощении получения гражданства негражданами.

На просьбу прокомментировать высказывания премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, который предлагает упростить процесс предоставления гражданствам негражданам Эстонии, премьер-министр Марис Кучинскис ответил, что на заседании Совета ЕС можно спросить Ратаса об этом.

Представитель национального объединения "VL!"-TB/LNNK Янис Домбрава сказал, что его удивило заявление эстонского премьера, которое угрожает позиции Эстонии по многим вопросам.

Заместитель председателя "Единства" Эдвард Смилтенс заявил, что в настоящее время не планируется корректировать позицию по негражданам, потому что мнение не изменилось - "гражданство не подарок, а ясная позиция конкретного человека стать гражданином".

Стоит добавить, что вскоре инициатива о предоставлении прав голоса негражданам Латвии и Эстонии на выборах в Европарламент будет заслушана в двух комитетах.

Комментарии 5
Патриот 17 минут назад
Да нах....й пошли вы со своим гражданством!!! Позориться вашим гражданством точно не собираюсь. Отстойная страна с напрочь коррумпированной властью, недоразвитыми людьми в правительстве и плюс к этому под каблуком кукловодов.
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леший19 минут назад
мусолять проблему, которой нет!----сами себя возбуждают, сами себя провоцируют, сами взахлёб протестуют----КТО вообще поднимал эту тему?----Да сами и подняли, а теперь ещё и возмущаются----остыньте уже====попейте ромашку со слабительным----и ВСЁ пройдёт!
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55511 минут назад
ой,я щас заплАчу.Гражданство предоставляйте тому,кто сюда приехал.А не тому,кто тут родился.Хотите сделать Ригу лотышской???? За такие высказывания вас надо судить.А вы бредите каким то гражданством.Вы совсем берега попутали? Вы живете в состоянии войны 26 лет.Нравится??? Ну живите .........только посмотрите вокруг себя что вы натворили.
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