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Политики правящей коалиции в настоящее время не планируют возвращаться к дискуссии об упрощении получения гражданства негражданами.

На просьбу прокомментировать высказывания премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, который предлагает упростить процесс предоставления гражданствам негражданам Эстонии, премьер-министр Марис Кучинскис ответил, что на заседании Совета ЕС можно спросить Ратаса об этом.

Представитель национального объединения "VL!"-TB/LNNK Янис Домбрава сказал, что его удивило заявление эстонского премьера, которое угрожает позиции Эстонии по многим вопросам.

Заместитель председателя "Единства" Эдвард Смилтенс заявил, что в настоящее время не планируется корректировать позицию по негражданам, потому что мнение не изменилось - "гражданство не подарок, а ясная позиция конкретного человека стать гражданином".

Стоит добавить, что вскоре инициатива о предоставлении прав голоса негражданам Латвии и Эстонии на выборах в Европарламент будет заслушана в двух комитетах.