Суд запретил Ушакову общаться в соцсетях на русском языке (67)

фото

Политика | 20 февраля 2017 года, 20:10

Суд Видземского предместья Риги оставил без изменений решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ) оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных - русском и английском - языках, сообщила новостная передача телеканала LNT.

Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык.

Ушаков обжаловал решение директора ЦГЯ в суде. Решение суда тоже можно обжаловать, и Ушаков заявил, что планирует это сделать.

По Закону о госязыке, государственные и муниципальные учреждения предоставляют предназначенную для информирования общества информацию только на госязыке, и лишь в отдельных исключительных случаях - на иностранном языке.

В латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.

Как сообщалось, ЦГЯ начал также административное делопроизводство в связи с тем, что мэр Риги Нил Ушаков в День теней общался со школьниками на русском языке.

Комментарии 67
Алф47 минут назад
Жить имеет право?
Ответить
eiroskeptiki.lv32 минуты назад
Надо подавать в суд конституционный. В конце концов Конституцию нарушает не тот, кто говорит на языке нацменьшинств, используя своё конституционное право, а тот, кто, нарушая Конституцию, затыкает ему рот. В данном случае, ЦГЯ. В конце концов, первичный Основной закон, а не преамбула к нему.
Ответить
леший42 минуты назад
возьми толковый словарь и посмотри, что такое дискриминация----не надо здесь показывать свою глупость
Ответить