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Суд Видземского предместья Риги оставил без изменений решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ) оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных - русском и английском - языках, сообщила новостная передача телеканала LNT.

Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык.

Ушаков обжаловал решение директора ЦГЯ в суде. Решение суда тоже можно обжаловать, и Ушаков заявил, что планирует это сделать.

По Закону о госязыке, государственные и муниципальные учреждения предоставляют предназначенную для информирования общества информацию только на госязыке, и лишь в отдельных исключительных случаях - на иностранном языке.

В латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.

Как сообщалось, ЦГЯ начал также административное делопроизводство в связи с тем, что мэр Риги Нил Ушаков в День теней общался со школьниками на русском языке.