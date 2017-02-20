Реакция латвийских политиков на смерть российского дипломата: земля пухом лжецу (78)

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Политика | 20 февраля 2017 года, 21:09

Скончавшийся постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин был предан путинскому режиму. Пост подобного содержания в социальной сети Twitter опубликовал депутат Сейма и председатель парламентской комиссии по обороне Айнар Латковскис.

"Скоропостижно скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин. Был человеком, преданным режиму Путина. Долго находился на этом посту", - написал Латковскис.

Ну пост Латковскиса отреагировал депутат Сейма Вейко Сполитис, написавший следующее: "земля пухом лжецу".

Другая пользовательница Twitter Гунта Брикмане на это известие заявила, что "Работа была тяжелая. Орден дадут".

В свою очередь пользователь Айгар Прусис указал, что скончавшийся российский дипломат был бессовестным демагогом. "Чуркин был редкостным бессовестным демагогом, авангардом агрессивной советской дипломатии. Таких называют убийцами письменного стола".

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Стоит добавить, что даже оппоненты российского дипломата глубоко потрясены его смертью. Так бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр назвала Чуркина маэстро дипломатии.

"Опустошена смертью Виталия Чуркина. Дипломатический маэстро и очень заботливый человек, который сделал всё возможное, чтобы преодолеть разногласия и построить мост между США и Россией".

Как сообщил портал Mixnews, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. Об этом 20 февраля сообщил МИД России.

Дпломат умер из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает издание The New York Post со ссылкой на источник. В сообщении говорится, что Чуркин находился в диппредставительстве в Нью-Йорке, когда почувствовал себя плохо.

Комментарии 78
Злая2 часа назад
Ему-то земля пухом, а вот вам....
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Алиса2 часа назад
Эй,вы а промолчать хотя бы,нельзя? Ваш уровень давно известен,но подчёркивать-то зачем,тем более в такой момент.Это неприлично.Светлая память.
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Патриот 2 часа назад
Вам, быдлу! Место на помойках отхожих ям, изо рта гавном прет. Чуркину уважение и пусть земля ему будет пухом. На ваши могилки обязательно справлю нужду.
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