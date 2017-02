Политика |

Скончавшийся постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин был предан путинскому режиму. Пост подобного содержания в социальной сети Twitter опубликовал депутат Сейма и председатель парламентской комиссии по обороне Айнар Латковскис.

"Скоропостижно скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин. Был человеком, преданным режиму Путина. Долго находился на этом посту", - написал Латковскис.

Ну пост Латковскиса отреагировал депутат Сейма Вейко Сполитис, написавший следующее: "земля пухом лжецу".

Другая пользовательница Twitter Гунта Брикмане на это известие заявила, что "Работа была тяжелая. Орден дадут".

В свою очередь пользователь Айгар Прусис указал, что скончавшийся российский дипломат был бессовестным демагогом. "Чуркин был редкостным бессовестным демагогом, авангардом агрессивной советской дипломатии. Таких называют убийцами письменного стола".

Стоит добавить, что даже оппоненты российского дипломата глубоко потрясены его смертью. Так бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр назвала Чуркина маэстро дипломатии.

"Опустошена смертью Виталия Чуркина. Дипломатический маэстро и очень заботливый человек, который сделал всё возможное, чтобы преодолеть разногласия и построить мост между США и Россией".

Devastated by passing of Russian UN Amb Vitaly Churkin.Diplomatic maestro &deeply caring man who did all he cld to bridge US-RUS differences