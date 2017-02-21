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Скриншот из газеты Latvijas avīze

На прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности президенту Латвии Раймонду Вейонису пришлось сидеть плечом к плечу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет Latvijas avīze. Газета задается вопросами, случайность ли это? И о чем беседовали два таких заметных политика?

Советник президента Янис Сикснис разъяснил LA, что Вейонис с Лавровым только сдержанно поприветствовали друг-друга, и никакой дальнейшей беседы не случилось.

Однако сам президент Раймонд Вейонис программе "Утро на Балткоме" в эфире радио Baltkom рассказал, что никакого умысла в этом не было, все это - чистой воды совпадение.

"Я сидел в первом ряду, где сидели также главы делегаций и спикеры, которые должны были выступать. Рядом со мной было пустое кресло, на которое и присел Лавров буквально на 30 секунд до своего выступления. Мы поздоровались. А о чем мы могли в течение 30 секунд поговорить?" - заметил президент.

При этом он подтвердил, что будь у него больше времени, и возможность, он бы поговорил с министром иностранных дел РФ, добавив что сотрудничество продолжается в различных отраслях между Россией и Латвией, несмотря на прохладность отношений между странами.

Газета отмечает, что с вице-президентом США Майком Пенсом латвийский президент имел долгую беседу о сотрудничестве в области безопасности и об увеличении ее финансирования в Балтийских странах. Также они обсудили важные аспекты борьбы с мировым терроризмом. Вице-президент в ходе беседы, в частности, заверил, что поддержка Америкой стран НАТО останется крепкой и нерушимой.

"Нас объединяют общие ценности - свобода, демократия, справедливость законов. Невозможно и представить лучших союзников, чем страны Балтии", - заверил Майк Пенс Раймонда Вейониса.

Во время конференции президент Латвии также поговорил с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Обсуждалось взаимное желание обеих стран теснее сотрудничать в области безопасности и укреплять единство Европы. В частности, Вейонис выразил удовлетворение размещением хорватских солдат в Литве, в составе многонационального батальона. В ходе дискуссии по безопасности в Северной Европе президент Латвии настаивал, что хорошее управление и укрепление роли СМИ сделают страны Европы менее подверженными гибридным посягательствам.