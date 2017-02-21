Треть латвийцев в случае нападения России уедет из страны (49)

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Политика | 21 февраля 2017 года, 11:45

В случае нападения России на Латвию 31% жителей уехали бы из страны, больше половины - 54% остались бы в Латвии. Такие результаты получены в ходе исследования, проведенного по заказу Министерства обороны.

Участникам опроса предложили ответить, что они сделали бы, если бы Россия напала на Латвию, 8% респондентов ответили, что вступили бы в Земессардзе, 7% - что оказали бы вооруженное сопротивление, не вступая в Земессардзе, 24% - оказали бы помощь сопротивляющимся.

Кроме того, 14% опрошенных покинули бы Латвию, 6% предприняли бы что-то другое, 25% не делали бы ничего и постарались бы жить, как прежде.

Лишь 16% опрошенных мужчин, случае нападения России на Латвию, вступили бы в Земессардзе, 15% оказали бы вооруженное сопротивление, не вступая в Земессардзе, 15% оказали бы помощь сопротивляющимся, 11% покинули бы Латвию, 6% предприняли бы что-то другое, 20% не делали бы ничего.

Чуть более половины - 55% респондентов считают, что Латвия стоит того, чтобы в случае военного вторжения защищать ее всеми возможными средствами, даже если это потребовало бы больших человеческих жертв. Почти четверть опрошенных - 26%, не разделяют это мнение.

По сравнению с 2015 годом, в 2016 году увеличилось число респондентов, ответивших, что в случае возникновения в Латвии вызванного внешними силами вооруженного конфликта они остались бы в стране. В прошлом году жителей "готовы бороться с оружием в руках, чтобы защитить Латвию" было лишь 40%.

Опрос прошел в ноябре 2016 году центром социологических исследований SKDS. В нем приняли участие 1019 постоянных жителей Латвии в возрасте 17-74 лет.

Комментарии 49
леший3 часа назад
однобокий опрос----нужно было спросить----что бы ВЫ делали, если б Латвия напала бы на Россию?===и ещё---что бы ВЫ делали, если солдаты НАТО спровоцировали бы конфликт с Россией?====если хотите провести объективный опрос, а не притянутые за уши мнения, то нужно задавать правильные и не односторонние вопросы====А так этот опрос выглядит, как разжигание конфликта с дружеской страной----тогда нужно заводить дело на Министерство Обороны!
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Алексей3 часа назад
Скорее всего основная масса угнетённых жителей LR перейдет на сторону России.
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Патриот 3 часа назад
Брехня! Все попрут кроме славян. В первую очередь элита, она уже собрала чемоданы.
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