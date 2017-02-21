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Мэр Риги Нил Ушаков планирует оспорить решение Центра госязыка (ЦГЯ) о том, что Рижская дума (РД) и сам председатель столичной мэрии должны общаться в социальных сетях только на государственном языке. Об этом в социальной сети Facebook написал сам Ушаков.

"Центр Государственного языка считает, что Рижская дума имеет права общаться в социальных сетях только на латышском. Я и мои коллеги считаем, что "Закон о языке" по определению не может никаким образом регулировать коммуникацию в социальных сетях и точка. Поэтому я продолжу дальше оспаривать наложенный штраф в судах. А Рижская дума не будет менять свой подход в использовании языков в социальных сетях", - написал Ушаков.

Мэр также напомнил о последствиях того, когда он ранее был оштрафован за ведение соцсети Twitter.

"Кстати, вы помните меня один раз оштрафовали за то, что я в твиттере в день выборов призывал голосовать за свою партию? Потом депутаты Сейма обратились в Конституционный суд. И в результате в Сейме приняли поправки к закону. И теперь, не поверите, каждый имеет право призывать в социальных сетях в день выборов голосовать за кого угодно", - подметил градоначальник.

Между тем к своему посту Ушаков добавил и видеообращение на русском языке премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, в котором тот заявил, что активно использует Facebook и хочет чтобы те, кто говорят в Эстонии по-русски, получили новую информацию о его делах на посту главы правительства на родном языке.

Напомним, ранее суд Видземского предместья Риги оставил без изменений решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ) оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных - русском и английском - языках, сообщила новостная передача телеканала LNT.

Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык. Ушаков обжаловал решение директора ЦГЯ в суде. Решение суда тоже можно обжаловать, и Ушаков заявил, что планирует это сделать.