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Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK обещает заблокировать поправки к закону, снижающие требования к знанию госязыка для ректоров.

В настоящее время соответствующий законопроект еще не подготовлен. Вместе с тем "VL!"-TB/LNNK предупреждает, что заблокирует поправки к закону, используя условия коалиционного договора.

"Ректор - это государственное должностное лицо, он должен руководить не только академическим, но и хозяйственным персоналом вуза, представлять интересы вуза в госуреждениях, правительстве, Сейме, принимать участие в заседаниях Совета ректоров, подписывать финансовые документы и выполнять другие функции, для чего требуется знание госязыка", - говорится в сообщении нацобъединения для СМИ.

Коалиционный договор предусматривает, что поправки к законам, регулирующим использование госязыка, Конституции ЛР утверждаются на основании единогласного решения партнеров. "VL!"-TB/LNNK призывает к своему решению присоединиться и других партнеров.

"Людям нужна уверенность, что политики не начнут марафон по смягчению норм использования госязыка. Все начинается с вроде бы незначительных вопросов, поэтому нацобъединение сразу говорит "нет"", - подчеркнул сопредседатель нацобъединения Райвис Дзинтарс.

Ранее министр образования и науки Карлис Шадурскис заявлял, что Министерство образования и науки подготовит поправки к закону о Стокгольмской высшей школе экономики в Риге, чтобы ее ректор Андерс Паалзов мог сохранить свою должность, не сдавая экзамен на знание латышского языка.